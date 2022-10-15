Doktorlar mezun oldukları üniversitede 40 yıl sonra yeniden buluştu

Üniversitenin Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin köklü üniversitelerinden Atatürk Üniversitesi, verdiği mezunlarla ülke kalkınmasına önemli katkılarda bulunarak, topluma hizmet ve halkla bütünleşme misyonunu da yerine getiriyor.

Geçen 65 yılda yüzbinlerce mezun veren Atatürk Üniversitesinde yıllarını geçiren mezunlar, sık sık üniversitede bir araya gelerek eski günleri yad ediyor.

Bu kapsamda üniversitenin Tıp Fakültesinden mezun Prof. Dr. Gülay Güllülü ve Dr. Rahmi Özkurt, 40. yıl mezuniyet buluşma etkinliği düzenledi.

Fakültenin Araştırma Hastanesi Konferans Salonu'ndaki programda mezunlar adına konuşan Prof. Dr. Güllülü ve Dr. Özkurt, toplantının düzenlenmesine destek veren Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya teşekkür etti.

Rektör Çomaklı da anlamlı programa ev sahipliği yapmaktan duydukları mutluluğu dile getirerek, Atatürk Üniversitesinin, mezunlarıyla hiçbir zaman bağını koparmadığını belirtti.

Üniversitenin geçen 40 yılda büyük değişime uğradığını vurgulayan Çomaklı, şu ifadeleri kullandı:

"Kurtuluşu başlatan şehir olarak tarihe geçen Erzurum ve üniversiteler kuran Atatürk Üniversitesi, bilimin akademik hayata yansıması kadar sosyal, beşeri ve insani hayata katkısını da hep ön planda tutmuştur. Hemen her alanda üniversitemiz mensup ve mezunları, almış oldukları eğitim ve kazandıkları donanımla ülkemize hizmet etmektedir. Şüphesiz bu Atatürk Üniversitenin büyüklüğünün göstergelerinden birisidir."

Üniversitelerinin başarılarını "araştırma üniversitesi" sıfatıyla tescillediğine ve dünya üniversitesi haline geldiğine dikkati çeken Çomaklı, bugüne kadar başarılı çizgisiyle Türkiye'nin önde gelen eğitim kurumları arasında yer alan üniversitenin güçlenerek, mezunlarının katkılarıyla yoluna devam edeceğini kaydetti.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Albayrak ise fakültelerinin, Doğu Anadolu'da kurulan ilk, Türkiye'de ise 5. tıp fakültesi olma özelliğini taşıdığını aktardı.

Programın sonunda Çomaklı, teşekkür belgesi ve plaket verdiği 40. yıl mezunlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Güllülü ve Özkurt da mezunlar adına Çomaklı'ya teşekkür plaketi ve çiçek takdim etti.

Program, tıp fakültesi mezunlarınca hazırlanan "40. Yıl Marşı"nın okunmasıyla sona erdi.