Erdoğan hayatını kaybeden madenci Selçuk Ayvaz'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu
Maden işçisi Ayvaz'ın hamile eşi Elif Ayvaz'ın çarşamba günü üçüncü çocuğunu dünyaya getireceği öğrenildi
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 15 Ekim 2022 17:20
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesi'ne ait maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden Selçuk Ayvaz'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Erdoğan, maden sahasındaki incelemesinin ardından Amasra'ya bağlı Uğurlar köyüne geçti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden iki çocuk babası 33 yaşındaki Ayvaz'ın annesi Habibe, babası Recep ve kardeşi Suat Ayvaz'a taziyelerini iletti.
Erdoğan'ın baş sağlığı dilediği maden şehidinin ailesine Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı takdim edildi.
Madenci Ayvaz'ın çocuklarının 3 ve 5 yaşında olduğu, hamile eşi Elif Ayvaz'ın gelecek hafta çarşamba günü üçüncü çocuğunu dünyaya getireceği öğrenildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız