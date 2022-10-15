Facia arkadaşını yerine gittiği mesaide yakaladı

Bartın'da son yılların en büyük maden kazalarından biri meydana geldi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağındaki grizu patlaması sonucu 40 işçi yaşamını yitirdi.

Faciada hayatı kaybeden işçilerden geriye acılı aileler ve yürek burkan hikayeleri kaldı.

42 yaşındaki Mehmet Kara... Aslında Mehmet Kara'nın facia yaşandığı gün madende olmaması gereken kara saatler önce işe gidemeyen başka bir arkadşının yerine mesaiye çağrıldı. Bu onun son vardiyası oldu. Geride çocukluk aşkı bir eş ve 2 evlat kaldı.

Patlamada yaşamını yitiren 22 yaşındaki Yasin Çelik'in ise geçen yıl sosyal medya hesabından "Güneşi görebilmez için karanlığı kazıyoruz" sosyal medya paylaşımı yaptığı öğrenildi.

Madenci İzzet Ak (42) 10 yıldır madende çalışıyordu, kardeşi Soner Ak (35) ise 4 yıldır... 3 çocuk sahibi olan iki kardeşlerden Soner Ak hayatını kaybederken, İzzet Ak ise yaralandı. İzzet Ak'ın tedavisi, sevk edildiği Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde devam ediyor.

Madencilerden Aziz köse 28 yaşındaydı. 4 yıldır maden ocağında çalışan Aziz Köse 5 gün önce baba olmuştu. İki günlük iznin ardından yeniden madene inen Köse faciada hayatını kaybetti. Aziz Köse'den geriye çocuğunu ilk kez kucağına aldığı bu fotoğraf karesi kaldı.

22 yaşındaki Rahman Özçelik'in hikayesini ise acılı baba Yusuf Özçelik anlattı. Rahman Özçelik'in Suriye'de askerlik yapan ağabeyi gibi asker olmak istediğini söyleyen baba Özçelik, "TTK'ye yazdırdı ismini ama isteyerek değil. Ağabeyi gibi askerliği çok sevdi, onu istiyordu devamlı" dedi.