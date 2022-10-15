Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Antalya'nın Kumluca ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 15 Ekim 2022 19:50
Karşıyaka Mahallesi Sarnıç Tepesi mesire alanında henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.
Arazinin eğimli ve sık ağaçlık olması nedeniyle kısa sürede büyüyen alevlere ilk müdahaleyi tesis görevlileri yaptı.
Orman yangını, bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık bir saatte kontrol altına alındı.
Yangın bölgesinde ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız