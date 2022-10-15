Bakan Koca: 6 hastamızın 5'i durumları ciddi
Bakan Koca: (İstanbul'da tedavi gören madenciler) 6 hastamızın 5'i durumları ciddi. 5'i de solunum cihazına bağlı ve yanık yüzdeleri yüzde 65-85 arası değişmekte"
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 15 Ekim 2022 20:33
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bartın'daki maden patlamasında yaralanarak Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne getirilen yaralıları ve yakınlarını ziyaret etti. Bakan Koca, ziyaret sonrası hastane önünde açıklama yaptı.
Bakan Koca: (İstanbul'da tedavi gören madenciler) 6 hastamızın 5'i durumları ciddi. 5'i de solunum cihazına bağlı ve yanık yüzdeleri yüzde 65-85 arası değişmekte"Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız