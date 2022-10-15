Soylu, hayatını kaybeden 3 madencinin evine taziye ziyaretinde bulundu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden Öner Yıldız, Rıdvan Acet ve Emrah Kaya'nın evlerine taziye ziyareti yaptı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 15 Ekim 2022 21:32
Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bartın Amasra'da yaşanan elim maden kazasında hayatını kaybeden hemşehrilerimiz, Öner Yıldız'ın Kaleşah Mahallesi'ndeki, Rıdvan Acet'in Kazpınar Köyü'ndeki, Emrah Kaya'nın Kaman Köyü'ndeki evlerine taziye ziyaretinde bulunduk. Rabbim mekanlarını cennet, makamlarını ali eylesin." ifadelerini kullandı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız