Bir karede üç şehit: Omuz omuza çalıştılar, omuz omuza şehit düştüler

Aynı vardiyada çalışan, iş dışında da birlikte dostluk kuran Sabri Akdere, Aziz Köse ve Şuayip Okul faciaya da aynı vardiyada yakalandı. Dünya Madenciler Gününü de ocakta kutlayan 3 arkadaştan geriye yürek burkan fotoğraflar kaldı.

Yerin 300 metre altında yaşanan grizu patlaması sonrasında Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında çalışan 41 maden işçisi yaşamını yitirdi. Acı haber, Türkiye'yi yasa boğarken, maden şehitlerinin ardından acı hatırları kaldı.

ŞEHİT OLAN 3 MADEN EMEKÇİSİ OMUZ OMUZA

Hayatını kaybeden 41 madenci arasında yer alan Sabri Akdere, Aziz Köse, Şuayip Okul'da yer aldı. Aynı vardiyada çalışan, mesai dışında da birlikte sıkı dostluk kuran 3 arkadaş, faciaya da birlikte yakalandı. Sabri, Aziz ve Şuayip birlikte mesai yaparken yaşanan patlama sonrasında hayatını kaybetti. Aziz Köse 5 gün önce baba olmuştu... Şuayip Okul'un ise 2 çocuğu vardı.

BİR KAREDE 3 ŞEHİT ACISI

Aynı vardiyaya giden, maden ocağından aynı galeride çalışan üç arkadaş, birçok anı biriktirdi. Hem mesai de hem mesai dışında birlikte arkadaşlık yapan maden emekçileri, patlamanın yaşanacağından habersiz madene aynı gün birlikte girdi.

Patlamanın yaşanmasıyla birlikte madende omuz omuza çalışan Sabri Akdere, Şuayip Okul ve Aziz Köse şehit oldu. Onlardan geriye bir kareye giren 3 maden şehidinin fotoğrafı kaldı.

DÜNYA MADENCİLER GÜNÜNÜ DE BİRLİKTE KUTLADILAR

Şehitlerin 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nü de 2020 yılında yer altında kutladıkları o kareleri de sosyal medya hesaplarından paylaştıkları ortaya çıktı. 3 şehidin sığdığı fotoğraf karesi yürekleri burktu.

HALİT TURAN