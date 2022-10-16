Sanayide 'gaz merkezi' heyecanı! Gaz güvenliği üretimi uçurur

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Avrupa için Türkiye'de bir doğalgaz merkezi kurabileceğini yönündeki açıklaması dünyanın gözünü bir anda Türkiye'ye çevirirdi.

Türk sanayicilerinde de büyük bir heyecan yaratan açıklama, uzun vadeli yatırımlar için de güvence oldu. Başta Avrupa olmak üzere, birçok sanayicinin dünyadaki enerji savaşları nedeniyle yeni yatırımlar yapmadığını aktaran Türk iş insanları, "Böyle bir ortamda bu açıklamayla Türkiye için gelecek vizyonu oluştu. Bu bizim için büyük bir moral oldu. Uzun vadeli yatırımlar için de bir güvence sağladı" açıklamasını yaptı.

REKABET GÜCÜMÜZ ARTAR

Rusya Devlet Başkanı Putin'in açıklamalarının sanayiciler ve ihracatçılarda ciddi bir heyecan yarattığını ifade eden İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçılar Birliği (İDDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, "Enerji özellikle alüminyum, bakır ve döküm sektörlerinde yoğun kullanılıyor.

Üretimdeki maliyetlerimize bakıldığında enerji giderleri yüzdesel olarak bir hayli fazla yer tutuyor. Eğer enerji konusunda olumlu gelişmeler yaşanır ve rekabetçi fiyatlarla gaz tedarik edersek, Türk üreticilerin dünyadaki rekabet gücü artar. Dünyaya daha fazla ürün satabilir, ihracatımızı daha da artırabiliriz. Bu konuda heyecanımız yüksek" diye konuştu.

SANAYI ALANLARI GENİŞLEMELİ

SANAYI ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ise "İhracatın yüzde 94'ü sanayiden sağlanıyor. Hızla sanayi alanlarımızı büyütmemiz gerekiyor" dedi. Türkiye'nin elinin enerjide güçlendiğine vurgu yapan Büyükdede, ihracatın 20 yıl önce 2-3 milyar dolar olduğuna dikkat çekti. Büyükdede, "Bugün 250 milyar dolarları konuşuyoruz. İhracatın yüzde 94'ü sanayiden sağlanıyor. Bu sanayicilerimiz iç pazar için de güçlü bir üretim yapıyor. Sanayiciler için enerji alanında çalışmalarımızı güçlendireceğiz" diye konuştu. Son dönemde Türkiye'nin üretim kabiliyetinin attığını, özellikle doğu ve güneydoğudan yoğun bir patent ve marka başvurusu geldiğini aktaran Destekpatent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz de şunları kaydetti: "Türkiye sanayide nitelikli bir ülke. Enerji sorununu da çözersek bölgede güçlü bir üretici konumuna geliriz."

METİN CAN