Yazlık ilçeler memura artık sürgün yeri oldu

Yaşanan kira krizini Cumhuriyet'ten Erman Şentürk'e değerlendiren Polisin Sesi Platformu Sözcüsü Faruk Sezer, "1980'li yıllarda polislere maaşlarına ek olarak kira yardımı ödenirdi. Biz seneler önce bunun artırılması için mücadele verirken 2004 yılında çıkan bir düzenlemeyle bunu tümden kaldırdılar. Bunun acilen geri getirilmesi gerekmektedir. Bir başka çözüm olarak ise büyükşehirlerde ve yazlık yerlerde görev yapan polislerimiz için şehir tazminatı uygulamasına geçilmeli ve maaşlarına ek ödeme yapılmalı" dedi.

Tıpkı polisler gibi öğretmenlerin de benzer sorunlarla karşı karşıya kaldığını ifade eden Eğitim-İş Sendikası İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Adem Yıldırım da şunları söyledi:

"Bugün iki öğretmenin bile maaşının toplamı yoksulluk sınırı altında. Anadolu'da görev yapmak artık daha cazip halde. Özellikle artık Ege bir öğretmen için, bir memur için yaşanabilir bir yer olmaktan çıktı."