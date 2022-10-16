Yürekler dağlandı: Babasının fotoğrafını annesine işte böyle gösterdi
Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden Okan Akgül'ün 2 yaşındaki kızı, tabutun başında babasının fotoğrafını annesine göstererek yürekleri dağladı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 16 Ekim 2022 13:21
Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Okan Akgül, baba ocağı Ahlatlar köyünde son yolculuğuna uğurlanıyor. Aynı köyden Mehmet Bulut ve Şaban Yıldırım'ın da defnedileceği cenaze töreni öncesinde Okan Akgül'ün 2 yaşındaki kızının babasının tabutunun başında yer alan fotoğrafını annesine göstermesi yürekleri dağladı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız