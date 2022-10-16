'İlk Evim İlk İş Yerim' tırı yola çıktı: 17 il gezecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, "İlk Evim İlk İş Yerim" kampanyasına ilişkin merak edilen soruların cevaplanması amacıyla hazırlanan tanıtım tırı 17 ilde vatandaşlarla buluşacak.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi "İlk Evim İlk İş Yerim"e şu ana kadar yaklaşık 7,5 milyon başvuru yapıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığınca, vatandaşların projeye ilişkin merak ettikleri soruların yüz yüze yanıtlanması amacıyla tanıtım tırı hazırlandı.

İlk olarak başkentte 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'na kurulan tanıtım tırındaki TOKİ uzmanları, proje hakkında vatandaşları bilgilendirdi.

Tırı ziyaret edenler, VR (sanal gerçeklik) gözlükleri sayesinde, daha önce yapımı tamamlanan TOKİ projelerindeki daireleri gezme imkanı buldu.

- Tanıtım tırı 17 şehir gezecek

TOKİ Uygulama Dairesi Başkanı Osman Direnç, burada basın mensuplarına, tanıtım tırında vatandaşların merak ettikleri tüm sorulara cevap bulabileceklerini söyledi.

Vatandaşlara projelerdeki kat planları ve kullanılan malzemeler hakkında da bilgi verildiğini söyleyen Direnç, "Tırımız, Ankara Kızılay Meydanı'nda görevine başlamış olup Kırşehir, Konya, Diyarbakır, Tunceli, Zonguldak ve Muğla gibi 17 şehrimizde kent meydanlarında, görevini 12 Kasım'a kadar yerine getirecek." bilgisini paylaştı.

Direnç, tüm vatandaşları tanıtım tırına davet etti.

- "Projeye başvurmalarını kesinlikle öneriyorum"

Tırı ziyaret edenlerden Tubay Çelik, sanal gerçeklik gözlüğü ile gezdiği TOKİ dairelerini çok beğendiğini dile getirerek, "Şartları uyanlara, projeye başvurmalarını kesinlikle öneriyorum. Evler gayet güzel ve çok kullanışlı görünüyor." dedi.

- Tanıtım tırı gezi takvimi

Tanıtım tırının gezeceği iller şunlar:

"16 Ekim Ankara, 17-18 Ekim Kırşehir, 19-20 Ekim Yozgat, 21-23 Ekim Konya, 25 Ekim Kahramanmaraş, 27-28 Ekim Diyarbakır, 29 Ekim Elazığ, 30 Ekim Tunceli, 31 Ekim-1 Kasım Erzurum, 4 Kasım Amasya, 5 Kasım Bolu, 6 Kasım Zonguldak, 8 Kasım Afyonkarahisar, 9 Kasım Uşak, 10 Kasım Manisa, 11 Kasım Aydın, 12 Kasım Muğla."