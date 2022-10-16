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'Türkiye, enerjinin ağırlık merkezine konuşlanmak üzeredir'

Bahçeli, partisince Konya'daki Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda düzenlenen "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" başlıklı mitingde konuştu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Avrupalıların nasıl ısınacaklarının derdinde, Ülkemizin ise böyle bir sorunu asla söz konusu değildir. Zillet ittifakı üç maymunu oynasa da Türkiye enerjinin ağırlık merkezine konuşlanmak üzeredir. Türkiye'nin başarısı dengeli, dürüst ve çok boyutlu dış politikanın mahsulüdür" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 16 Ekim 2022 20:02
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Bahçeli, partisince Konya'daki Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda düzenlenen "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" başlıklı mitingde yaptığı konuşmada, MHP olarak cumhurbaşkanı adaylarının Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP'nin TBMM'de güçlenmesi için kendisini dinleyenlerden destek isteyen Bahçeli, "Zillet ittifakının Türkiye'nin geleceğinde yeri olamaz, sözü olamaz, payı olamaz. Bu ittifakın adayı kim olursa olsun Türk milletine sökmez, milli iradeden geçer notu elde edemez. Hamdolsun bizim adayımız belli, kararımız nettir." diye konuştu.

Alandaki vatandaşlara "Milliyetçi Hareket Partisine 'evet' diyor muyuz?, Cumhur İttifakı'nı TBMM'de güçlendiriyor muyuz? Yeni bir anayasa için milletvekili sayımızı zirveye çıkarıyor muyuz?" diye soran Bahçeli, gelen "Evet" cevabı üzerine "Bu 'evet'ler Türkiye'yi dışarıda şikayet eden, içeride tahrip etmek için kuyruğa giren Kılıçdaroğlu'na Süleyman Şah'ın mahdumu Kılıçarslan'ın, muhterem ecdadımızın tamamının tarihten gelen kudret dolu ikazıdır." ifadesini kullandı.

"Tarafımız kesinlikle barışçıl çözümdür"

Bahçeli, Türkiye'nin mazlumların umudu, gariplerin sığınağı, çaresizlerin barınağı olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye, barış, huzur ve istikrarın bir insan hakkı olduğu görüşündedir. Bu nedenle Rusya ile Ukrayna arasındaki tarafımız kesinlikle barışçıl çözümdür. Akan kanın durması arzumuzdur, silahların susması arayışımızdır, diplomatik müzakerelerin hakimiyeti beklentimizdir. Çatışmanın sonu yoktur, savaşın sonucu yoktur. Paylaşılamayacak hiçbir şey yoktur. Türkiye'nin aktif arabuluculuk misyonuyla tahıl koridoru açılmıştır. Afrikalı çocukların karnı doymuş, kursaklarından sıcak ekmek girmiştir. Rusya ile Ukrayna arasında esir takası gerçekleşmiş, buna arabuluculuk yapan ülkemiz küresel çapta takdir edilmiştir."

"Avrupalılar nasıl ısınacaklarının derdinde, nasıl aydınlanacaklarının kaygısında"

Bugünlerde Türkiye'nin doğu-batı aksında gaz deposu olmasının gündeme geldiğine işaret eden Bahçeli, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Putin, gaz tedarikinde en güvenilir güzergahın Türkiye olduğunu açıklamıştır. Kuzey akım hatları gözden düşerken, TürkAkım Projesi sivrilmiştir. Türkiye enerji jeopolitiğinde muazzam bir avantaja erişmiştir. Enerji darboğazıyla boğuşan Avrupa ülkelerinde sanayi üretimi günden güne düşmektedir. Enflasyon baskısının yanında ekonomik durgunluk bir sel misali yaygınlaşmaktadır. Avrupalılar nasıl ısınacaklarının derdindedir, nasıl aydınlanacaklarının kaygısındadır. Ülkemizin ise böyle bir sorunu asla söz konusu değildir. Zillet ittifakı üç maymunu oynasa da Türkiye enerjinin ağırlık merkezine konuşlanmak üzeredir. Türkiye'nin başarısı dengeli, dürüst ve çok boyutlu dış politikanın mahsulüdür. Allah'ın izniyle hayat pahalılığı da yenilecektir. Konjonktürel olarak yükselen enflasyon mutlaka indirilecektir."

Bahçeli, ülkenin geleceği için Cumhur İttifakı'nın tarihsel yürüyüşünün kesintiye uğramaması gerektiğini söyledi.

"Demokrasi" diyenlerin, "Parlamenter Sisteme geri dönme çağrısı" yapanların bazı planlar içerisinde olduğunu ifade eden Bahçeli, şunları kaydetti:

"Türkiye münafık ve müptezel niyetlere teslim edilemez. Terörle mücadeleye bakınız, sınır ötesinde ve yurt içinde hainler kaçacak delik aramaktadır. Teröristler ya teslim olacak ya olacaktır, aksi halde alayı birden imha edilecektir. Başka çare yoktur, diğer tüm yollar kapalıdır. Kıbrıs'ta, Doğu Akdeniz'de, Ege'de, Libya'da, Karabağ'da Türkiye'nin haklı, meşru ve hukuki gücü tedavüldedir. Hiçbir hakkımıza dudak bükülmemektedir. Nerede bir sorun alanı varsa Türkiye oradadır. Artık Tanzanya'da bile demir yolları yapan bir Türkiye vardır. Şu anda Türkiye'de beş bin şantiye gece gündüz faal haldedir ve 700 bin kardeşimiz çalışmaktadır. Yollar, köprüler, tüp geçitler, hızlı trenler, tüneller, havalimanları ülkemizin dört bir yanını sarmıştır. İstihdam, yatırım, ihracat, üretim seferberliği güven vermektedir. Diyeceğim şudur ki; Cumhur İttifakı istikbalin mimarı, istiklalin mihmandarı olmaya sonuna kadar vardır ve bunda da kararlıdır."

"Küfrün özgürlüğü olamaz"

TBMM'de kabul edilen "dezenformasyonla mücadele düzenlemesi" olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un Millet İttifakı'nca eleştirildiğini hatırlatan Bahçeli, şu ifadelere yer verdi:

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"Ağızlarına ne geldiyse kurşun gibi söylüyorlar. 'Sansür yasası' diyorlar, 'zulüm yasası' diyorlar, özgürlüklere pranga vurulduğunu iddia ediyorlar. Nasılsa sahte hesap açıp fitne yayamayacaklar, huzursuzlukların sebebi budur. Sosyal medyada provokasyon yapamayacaklar, korkularının temeli bundandır. Yalan haber yapmayanın, hakaret etmeyenin, iftira atmayanın kabul ettiğimiz yasadan rahatsız olmasına hiçbir şekilde gerek ve yer yoktur. Kimin sesi çok çıkıyorsa, kimler feryat figan ediyorsa onlara dikkat ediniz, zira Türkiye'yi sosyal medya aracılığıyla karıştırmak isteyen işte bu emel ve yüzlerdir. Küfrün özgürlüğü olamaz, kötülüğün özgürlüğü olamaz, ihanetin özgürlüğü hiç olamaz. Rezaletin özgürlüğü olamaz. Yalan haberleri birer birer servis etmenin, iç barış ve huzur ortamını yıkıcı girişimlerin hakla, hukukla, basın ve yayın özgürlüğüyle hiçbir bağı olamaz. Kula bela gelmez hak yazmadıkça, hak bela yazmaz kul azmadıkça. Türkiye sosyal medyada bulunmadı, buraya da teslim edilemez. Dijital teröre taviz vermeyeceğiz, sosyal medya infazlarına sessiz kalmayacağız. İnsan onuruyla oynayan alçaklara, fake hesaplardan saldıran kanı bozuklara inşallah göz açtırmayacağız."

Bahçeli, milletin iradesinin ortada olduğunu belirterek, "Sayın Kılıçdaroğlu'na ve zilletin diğer ortaklarına Hz.Mevlana'nın sözüyle tavsiyede bulunuyorum; 'Kiminle dostluk ettiğinize dikkat edin. Zira bülbül güle, karga da çöplüğe götürür.' Zillet ittifakı da çöptedir. Kılavuzları yanlıştır, pusulaları bozuktur, vicdanları tutsaktır. Türkiye'ye zilletten hayır gelmez. Bu zillet ittifakından hiçbir yol olmaz, olamaz." dedi.

Bahçeli, MHP'nin ve Cumhur İttifakı'nın milli birlik ve beraberliğin yanında olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Zillet ittifakı, İmralı canisinin, terörist başı Gülen'in, PKK'nın, dağılmanın, kavganın, karışıklığın, karanlığın, sömürgecilerin yanındadır. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı, Konya'nın, Afyonkarahisar'ın, Burdur'un, Isparta'nın, Karaman'ın, mazlumların, mağdurların, ülkemizi büyütme, geliştirme ve zenginleştirme mücadelesi veren her insanımızın arkasındadır. Biz, bağımsız ve güçlü Türkiye'den tarafız. Biz, 'Feda edilecek tek bir insanımız yok, birlikte Türkiye'yiz' diyen tarafız. Biz, zalime Yavuz, mazluma Yunus olan tarafız. Biz, küresel oyunlara karşı milli duruştan tarafız."

"Biz birlikte Türkiye'yiz" diyen herkesi öz kardeş kabul ettiklerini dile getiren Bahçeli, aydınlık, nurlu bir geleceğin Türkiye'yi beklediğine inancının tam olduğunu söyledi.

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