Bakan Koca: Kaza sebebiyle tedavisi devam eden 7 hastamız var

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından Bartın'daki patlamada yaralananların son durumu hakkında bilgi verdi.

Açıklamada, "Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde bugün ziyaret ettiğimiz 6 yaralıdan 5'inin durumu ağır, 1'inin durumu orta. Bartın'da tedavi gören 5 yaralıdan 4'ü taburcu oldu, yatan hastamızın durumu ise iyi. Kaza sebebiyle tedavisi devam eden 7 hastamız var" ifadelerine yer verdi.