Altun'dan Yunanistan'a tepki: Yalan haber makinesi yine devrede

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Yunanistan'ın Göç ve Sığınmadan Sorumlu Bakanı Notis Mitarachi'nin paylaştığı yalan içeriklerle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yunan yalan haber makinesi yine devrede.Türkiye'yi kendileriyle karıştıran Yunanistan'ın Göç ve Sığınmadan Sorumlu Bakanı, paylaştığı yalan yanlış içeriklerle ülkemizi zan altında bırakmaya çalışmış. Yunanistan, bu beyhude ve ciddiyetten uzak çabalarıyla, kişisel eşyalarını gasp edip sınır dışı ettiği mültecilerin fotoğraflarını yayınlayarak, bu mazlumların haysiyetine bile saygısı olmadığını bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir.

Yunan makamları önce Frontex ile suç ortaklığı yaparak, Ege'de boğulmasına neden olduğu bebeklerin, Meriç'te soyup kemerle dövdüğü, donarak ölmesine neden olduğu insanların hesabını vermelidir. Yunanistan'ı mültecilere karşı takındığı insanlık dışı tavırdan bir an önce vazgeçmeye, Türkiye'ye yönelik temelsiz, asılsız suçlamalara son vermeye ve devlet ciddiyetine davet ediyoruz."