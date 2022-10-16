Dev maçta 4 gol: Trabzonspor kaçtı, Beşiktaş yakaladı
Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor 2-2 berabere kaldı. Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı 90+6'da kırmızı kart gördü. Bu sonucun ardından 10. haftayı Beşiktaş 19, Trabzonspor ise 18 puanla tamamladı.
Eklenme : 16 Ekim 2022 22:06
Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş'ın Trabzonspor'u konuk ettiği mücadele 2-2 eşitlikle sonuçlandı.
Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmada Trabzonspor'un gollerini 11. dakikada Maxi Gomez ve 36. dakikada Trezeguet kaydetti.
Beşiktaş'ın golleri ise 28. dakikada Larsen (kendi kalesine) ve 70. dakikada Cenk Tosun'dan geldi.
Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı 90+6'da kırmızı kart gördü. Bu sonucun ardından 10. haftayı Beşiktaş 19, Trabzonspor ise 18 puanla tamamladı.
GHEZZAL DEVAM EDEMEDİ
Beşiktaş'ta 7 hafta sonra ilk 11'de sahaya çıkan Rachid Ghezzal, mücadelenin ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıktı.