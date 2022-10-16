Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde; Bursa Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK iş birliğinde Bursa'ya kazandırılan GUHEM, 4-10 Ekim Dünya Uzay Haftası'nda Nizam Karasu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle tarihi bir çalışmaya imza attı.

Bini aşkın öğrenci, Mustafa Kemal Atatürk'ün "İstikbal Göklerdedir" sözünü GUHEM'in bahçesinde oluşturdu. Yazının oluşturulmasının ardından Keşif Uydu Komutanlığı kontrolündeki Göktürk-1 uydusu yaklaşık 700 kilometre yukarıdan çektiği fotoğrafla bu anı ölümsüzleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GUHEM Genel Müdürü Halit Mirahmetoğlu, GUHEM'in uzay ve havacılığı her yaştan gence sevdirmeyi misyon edindiğini ifade etti.

Bin öğrenci 'İstikbal Göklerdedir' yazdı: Göktürk-1 700 kilometreden görüntüledi

"700 kilometre yukarıdan Göktürk-1 uydumuz bu anın görüntüsünü çekti"

Dünya Uzay Haftası'nın 4 Ekim 1957'de insan yapımı ilk uydu Sputnik-1'in uzaya başarıyla gönderilmesi anısına kutlandığını hatırlatan Mirahmetoğlu, şöyle konuştu:

"Biz de bu haftayı GUHEM'e yakışır bir şekilde kutladık ve uzayla ilgili birçok faaliyet yaptık. Bu haftayı sonlandırırken binin üzerinde öğrenci arkadaşımızla beraber Atatürk'ün güzel sözü 'İstikbal Göklerdedir' yazdık. Yaklaşık 700 kilometre yukarıdan Göktürk-1 uydumuz da bu anın görüntüsünü çekti. Milli Savunma Bakanlığımızın desteğiyle Keşif Uydu Komutanlığı tarafından özel bir çalışmayla bu görüntüyü elde ediyoruz. Bu güzel haftada yaptığımız etkinlikleri anlamlı bir çalışmayla tamamladığımız için çok mutluyuz."

Daha öncesinde GUHEM'e okuluyla birlikte gelip çok beğendiğini dile getiren 6. sınıf öğrencisi Miray Öztürk, bugünkü etkinliğin bir parçası olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Etkinliğe katılan öğrencilerden Muhammed Fatih Sera ise Atatürk'ün "İstikbal Göklerdedir" sözünü GUHEM'in bahçesine yazdıklarını belirterek, "Uzayda yer alan uydu bizim fotoğrafımızı çekti. İlk defa böyle bir etkinlikte yer alıyorum. Bu yüzden çok mutluyum. Benim için çok güzel bir anı oldu" ifadelerini kullandı.