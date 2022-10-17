Yurt dışına hekim göçü durdu

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, intörn (stajyer) doktorlar ile diş hekimliği beşinci sınıf öğrencilerinin aylık ödemelerinin asgari ücret seviyesine çıkarılmasını içeren torba teklif üzerine görüşme yapıldı. Komisyonda, yurt dışına gitmek isteyen doktorlar da değerlendirildi. Muhalefet milletvekilleri, sağlık personelinin özlük haklarının iyileştirilmesi ardından hekim göçünde bir yavaşlama olup olmadığını sordu.

Buna cevap veren Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, şunları aktardı: Kesinlikle yavaşlama var, çok olumlu dönüşler görüyoruz. Yurt dışı belge alımı neredeyse durdu. Özlük haklarıyla alakalı kanun yürürlüğe girdikten sonra açıktan atama ile ilgili bir ilana çıktık. Şu an itibarıyla kamuya dönmek için müracaat eden 8 binin üzerinde doktorumuz var. Yarın atama kuraları neticelenecek.