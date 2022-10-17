Müteahhitlerimiz dünyayı tarıyor

Küresel inşaat pazarında ikinci sırada yer alan Türk müteahhitleri, Rusya-Ukrayna savaşı ve olumsuz seyreden diğer küresel şartların etkisiyle yeni pazar arayışına girdi. TMB'nin Ekim 2022 İnşaat Sektörü Analizi Raporuna göre Türk müteahhitlerce 2021'de 11 milyar dolar tutarında yeni proje üstlenilen Rusya'da bu yılın ilk 9 ayında ulaşılan proje büyüklüğü 396 milyon dolar ile sınırlı kaldı.

Bu ortamda yeniden ısınan siyasi ilişkiler çerçevesinde Körfez ülkelerine yönelik girişimlerin ve yeni pazar arayışının hızlandırılması ihtiyacına işaret edildi ve şöyle dendi: Sektörün bir süredir yakından takip ettiği Sahra Altı Afrika bölgesi başta olmak üzere Uzak Doğu ve Latin Amerika ülkeleri potansiyel pazarlar olarak izlenmektedir.