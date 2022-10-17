Seçim mağlubiyetine kılıf hazırlıyorlar
AK Parti YSK temsilcisi Özel, sahte seçmen iddialarına tepki göstererek, Türkiye'deki seçim sisteminin dünyada örnek teşkil ettiğini söyledi.
Kaynak : Türkiye
Eklenme : 17 Ekim 2022 07:59
EMRAH ÖZCAN'IN HABERİ
AK Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Recep Özel, son günlerde dile getirilen sahte seçmen iddialarının gerçeği yansıtmadığını, Türkiye'deki seçim sisteminin dünyada örnek teşkil ettiğini söyledi. Özel, "Türkiye'nin en iyi yaptığı şeylerden bir tanesi seçimdir. 1950'li yıllardan itibaren seçimlere hiçbir şaibe girmemiştir.
Muhalefet partileri bu tarz açıklamalar yapmadan önce YSK'daki kendi temsilcilerine bunu sorsalar, cevabı zaten alırlar. Mevzuatıyla, uygulamasıyla örnek bir seçim sistemimiz var. Muhalefet seçim mağlubiyetine şimdiden bir kılıf hazırlamak için 'seçim güvenliği yok' söyleminde bulunuyor" diye konuştu.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız