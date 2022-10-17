Kripto para zirvesi Ankara'da toplanıyor

Bir yandan dijital Türk lirasının çıkarılması için çalışmalar sürerken, diğer yandan da kripto para piyasalarının kurulmasıyla ve buralarda işlem yapılmasıyla ilgili çeşitli düzenlemeler öngören Kripto Para Yasası taslağıyla ilgili çalışmalar devam ediyor.

Yasa taslağının yakın zamanda Meclis'e gelmesi beklenirken, kripto para konusundaki son gelişmeler Ankara'da masaya yatırılacak. Kamu ile sektör paydaşları, 3 Kasım'da 1. d'konomi Dijital Para Zirvesi'nde bir araya gelecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile BTK'dan üst düzey isimlerin katılacağı zirvede, dijital Türk lirası ile kripto para yasasıyla ilgili son durum görüşülecek. Düzenlemelerde nasıl iyileştirmeler yapılabileceği tartışılacak.

C. FIRAT AYDOĞMUŞ