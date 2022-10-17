34 kişinin işkenceden öldüğü cezaevi müzeye dönüştürülüyor

Uzun süredir müze ya da kültür merkezine çevrilmesi için tartışmaları süren ve bu konuda belli bir hazırlık da yapılan Diyarbakır Cezaevi ile ilgili nihai karar verildi.

Erdoğan, bu kararı Diyarbakır gezisi sırasında açıklayacaktı ancak Bartın'da yaşanan maden felaketi nedeniyle bu gezi ertelendi. Erdoğan'ın yeni bir tarih belirledikten sonra Diyarbakır'a gitmesi ve bu gezi sırasında kararı açıklaması bekleniyor.

Müze kararının açıklaması sırasında Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın, cezaevinin temsili anahtarını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'a vermesi planlanıyor.

İŞKENCELER HATIRLANACAK

Cezaevinin koğuşlarının bulunduğu bölümler, gezenlere burada yaşanan işkence ve insan hakları ihlallerini anlatacak şekilde düzenlenecek. Aynı zamanda vatandaş son 20 yıl içinde cezaevlerinin nasıl değiştiğini, insan hakları anlamında nereye gelindiğini de görme olanağı bulacak.

Diyarbakır Cezaevi'nin bulunduğu alan ve binalar çok büyük olduğu için bazı bölümler konferans salonu gibi amaçlarla da kullanılacak.

34 KİŞİ İŞKENCEDE ÖLDÜ, YÜZLERCE KİŞİ SAKAT KALDI

Diyarbakır Cezaevi, 12 Eylül darbesinden birkaç ay önce açıldı. Darbe ve sonrası dönemde yapılan işkenceler nedeniyle dünyanın en kötü şöhrete sahip on cezaevi arasında yer aldı. 1980-1984 yılları arasında gördüğü işkenceler nedeniyle 34 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi ise sakatlandı.

DIŞKIDAN TECAVÜZE

Diyarbakır, cezaevinde kalanların anlattıkları yaşananların ne kadar korkunç olduğunu kelimelerin bile anlatamayacağını ortaya koyuyordu. Elektrik verme, dışkı yedirmenin en sıradan işkence olarak kabul edileceği cezaevinde, birçok kadının da tecavüze uğradığı biliniyor.

BUZ, CAMA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

O dönem cezaevinde kalanlar arasında AK Partili eski milletvekili Orhan Miroğlu da bulunuyor. Daha önce yaşadıklarını kamuoyu ile paylaşan Miroğlu, 2 yıl boyunca su yüzü görmediklerini, bahçedeki buzların kırılarak cama dönüştürüldüğünü ve kendilerinin çıplak olarak bunların üzerinde süründürüldüğünü aktarmıştı.

ZÜBEYDE YALÇIN