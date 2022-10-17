Gaziantep'te devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 17 Ekim 2022 10:27
Yunus Emre Yıldırım idaresindeki 27 ALP 228 plakalı otomobil, Yavuzeli-Araban kara yolu Karadağ mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan Berkay Koçer, hayatını kaybetti.
Ağır yaralanan Hüseyin Yıldız ile Hacı Yıldız ise olay yerine gelen ambulansla Gaziantep'teki hastanelere sevk edildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız