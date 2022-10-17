Yargıtaydan Alzheimer hastasının mirasçısının kredi borcu davasında 'bozma' kararı

Maden kazasını soruşturmada görevli savcı sayısı 6'ya yükseldi
Maden kazasını soruşturmada görevli savcı sayısı 6'ya yükseldi
Faizsizi masrafsız ve taksitli 10.000TL
Faizsizi masrafsız ve taksitli 10.000TL
Sponsorlu İçerik
Fuat Oktay: Salgın öncesi dönemin üzerine çıkacağız
Fuat Oktay: Salgın öncesi dönemin üzerine çıkacağız
Bakan Kurum 'İlk Evim Arsa Projesi' paylaşımı yaptı
Bakan Kurum 'İlk Evim Arsa Projesi' paylaşımı yaptı
Bakan Dönmez: Madendeki yangın tamamen kontrol altına alındı
Bakan Dönmez: Madendeki yangın tamamen kontrol altına alındı
2022-DGS Ek Yerleştirme sonuçları açıklandı
2022-DGS Ek Yerleştirme sonuçları açıklandı
Yükseköğrenim kademesinde öğrenci sayısı 6 milyona yakın arttı
Yükseköğrenim kademesinde öğrenci sayısı 6 milyona yakın arttı
34 kişinin işkenceden öldüğü cezaevi müzeye dönüştürülüyor
34 kişinin işkenceden öldüğü cezaevi müzeye dönüştürülüyor
EYT'de kıstas kabul edilen günler ve emeklilik prim detayı
EYT'de kıstas kabul edilen günler ve emeklilik prim detayı
Yurt dışına hekim göçü durdu
Yurt dışına hekim göçü durdu
Emekliliğine 1 yıl kala madende hayatını kaybetti
Emekliliğine 1 yıl kala madende hayatını kaybetti
2022-Kaymakamlık Sınavı Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı
2022-Kaymakamlık Sınavı Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı
Türk bilim insanları, Putin'den önce düşünmüşler
Türk bilim insanları, Putin'den önce düşünmüşler
'Cami tadilatı için' deyip Kazdağları'nı talan etmişler
'Cami tadilatı için' deyip Kazdağları'nı talan etmişler
'İlk Evim İlk İş Yerim' tırı yola çıktı: 17 il gezecek
'İlk Evim İlk İş Yerim' tırı yola çıktı: 17 il gezecek
'Maden ocağı patlaması soruşturmasını 5 savcı yürütüyor'
'Maden ocağı patlaması soruşturmasını 5 savcı yürütüyor'
'Tarım ürünlerinin fiyatı daha da artabilir'
'Tarım ürünlerinin fiyatı daha da artabilir'
Bakan Dönmez: Amasra'da maden ocağında üretime ara verildi
Bakan Dönmez: Amasra'da maden ocağında üretime ara verildi
20 bin seyirci kapasiteli stat, lise öğrencilerine okul oldu
20 bin seyirci kapasiteli stat, lise öğrencilerine okul oldu
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
Üniversiteler, bilim için harcaması gereken paraları 'usulsüzce' savurdu
Üniversiteler, bilim için harcaması gereken paraları 'usulsüzce' savurdu
Yazlık ilçeler memura artık sürgün yeri oldu
Yazlık ilçeler memura artık sürgün yeri oldu
Milyonlara dört müjde! EYT yasası ve kadro çalışmasında geri sayım başladı
Milyonlara dört müjde! EYT yasası ve kadro çalışmasında geri sayım başladı
Bir karede üç şehit: Omuz omuza çalıştılar, omuz omuza şehit düştüler
Bir karede üç şehit: Omuz omuza çalıştılar, omuz omuza şehit düştüler
6 bin km şartında sözlü beyan oyunu
6 bin km şartında sözlü beyan oyunu
Kadıköy'de 24 katlı binada çıkan yangın söndürüldü
Kadıköy'de 24 katlı binada çıkan yangın söndürüldü
Bakan Koca: 6 hastamızın 5'i durumları ciddi
Bakan Koca: 6 hastamızın 5'i durumları ciddi
Arama- kurtarma çalışmaları tamamlandı
Arama- kurtarma çalışmaları tamamlandı
Hayatını kaybeden işçi 1 hafta önce baba olmuş
Hayatını kaybeden işçi 1 hafta önce baba olmuş
TED hayatını kaybeden işçilerinin çocuklarına burs verecek
TED hayatını kaybeden işçilerinin çocuklarına burs verecek
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Yargıtaydan Alzheimer hastasının mirasçısının kredi borcu davasında 'bozma' kararı

Bankadan kredi çeken 81 yaşındaki Alzheimer hastasının borcu bitmeden vefatı üzerine, krediyi veren banka mirasçısıyla davalık oldu- "Hasta kişiye kredi verirken bankanın riski kendi üzerine aldığı gerekçesiyle mirasçının borçtan sorumlu olmadığı"na ilişkin yerel mahkeme kararını eksik incelemeden bozan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, kredi sözleşmesinin imzalandığı tarihte kişinin fiil ehliyetinin olup olmadığının araştırılmasını istedi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 17 Ekim 2022 11:12
Yazdır
Yargıtaydan Alzheimer hastasının mirasçısının kredi borcu davasında 'bozma' kararı

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, 81 yaşında bankadan kullandığı kredi borcunu kapatmadan vefat eden Alzheimer hastasının mirasçısına açılan davada, yerel mahkemenin "mirasçının borçtan sorumlu olmadığı" yönündeki kararını, eksik inceleme nedeniyle bozdu.

Dairenin kararına göre, Kocaeli'de yaşayan ve bir bankadan kredi çeken 81 yaşındaki Alzheimer hastası, kullanılan kredi borcunun ödemesi bitmeden vefat etti.

Bunun üzerine banka, krediyi kullanan kişinin tek mirasçısı konumundaki kişiye ihtar çekerek, kredi borcunun ödenmesi istemli icra takibi başlattı.

Mirasçının, icra takibi kararına yaptığı itiraz sonrası takip kararı durdurulan banka, bu kararın iptali için dava açtı.

Mirasçı ise kredi borçlusu murisinin Alzheimer hastası olduğunun banka tarafından bilinmesine rağmen kredi verildiğini belirterek, davanın reddini istedi.

Yargılamayı yapan Kocaeli 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, "kredi alanın 81 yaşında olmasına, 2008'den itibaren Alzheimer hastası olarak tedavi görmesine rağmen kredi verilirken sigorta yaptırılmadığı, kefil alınmadığı, hasta bir kişiye bu şartlarda kredi verirken bankanın riski kendi üzerine aldığı" gerekçesiyle mirasçının borçtan sorumlu olmadığına karar verdi ve davayı reddetti.

Bankanın, kararı temyiz etmesi üzerine dosya Yargıtaya geldi. Temyiz istemini görüşen Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını, eksik inceleme nedeniyle bozdu.

- Kararın gerekçesinden

Dairenin kararında, kişinin akıl hastalığı veya akıl zayıflığının hakim tarafından değil, Türk Medeni Kanunu'nun (TMK) 409/2'nci maddesine göre, bilirkişi raporu ile belirleneceğinin hüküm altına alındığı bildirildi.

Dava konusu olayda, krediyi kullanan Alzheimer hastası kişinin kredi sözleşmesini imzalandığı tarihte fiil ehliyetinin olup olmadığı yönünde Adli Tıp Kurumundan rapor alınması gerektiğine işaret edilen kararda, şu tespit yapıldı:

"Ehliyetsiz olduğu ileri sürülen davalının murisinin, kredi sözleşmesinin imzalandığı tarihte fiil ehliyetinin olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumundan rapor alınıp, tarafların tüm delilleri toplanarak değerlendirilmesi ve sonucu dairesinde hüküm kurulması gerekirken, eksik incelemeyle ve yanılgılı değerlendirmeyle davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir."

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Delilsiz cezaya iptal yolu açıldı
Delilsiz cezaya iptal yolu açıldı
Neşet Ertaş'ın eserlerinin televizyonda izinsiz çalınması davası yeniden görülecek
Neşet Ertaş'ın eserlerinin televizyonda izinsiz çalınması davası yeniden görülecek
Karısını affetti, kusurlu çıktı! Yargıtay'dan 'kısa mesaj' kararı
Karısını affetti, kusurlu çıktı! Yargıtay'dan 'kısa mesaj' kararı
HSK, Yargıtay'a 10 üye seçti...İşte yeni atanan üyeler
HSK, Yargıtay'a 10 üye seçti...İşte yeni atanan üyeler
Otelden düşen Gamze Açar'ın ölümüne ilişkin davada karar
Otelden düşen Gamze Açar'ın ölümüne ilişkin davada karar
Ölümle biten 'laf atma' tartışması davasında 4 sanığa müebbet
Ölümle biten 'laf atma' tartışması davasında 4 sanığa müebbet

Bu Habere Tepkiniz

Kadroya geçen işçiler, tayin taleplerinin reddine ilişkin davaları hangi mahkemede açmalı?

Kadroya geçen işçiler, tayin taleplerinin reddine ilişkin davaları hangi mahkemede açmalı?

Kadroya geçen işçiler, tayin taleplerinin reddine ilişkin davaları hangi mahkemede açmalı?
MEB Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine açılan davada yeni gelişme

MEB Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine açılan davada yeni gelişme

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinin bazı maddelerine açılan davayı sonuçlandırdı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Basın açıklaması yapan öğrenci yurttan atılabilir mi?

Basın açıklaması yapan öğrenci yurttan atılabilir mi?

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Eskişehir Bölge Müdürlüğüne bağlı öğrenci yurdundan süresiz çıkarılma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işleme karşı açılan davada İDDK 'gerekli araştırma yapılmadığı' gerekçesi ile mahkeme kararını bozdu.
Emniyet misyon koruma sınavında 'mülakat' hukuka uygun bulundu

Emniyet misyon koruma sınavında 'mülakat' hukuka uygun bulundu

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Dış Temsilciliklerin Korunmasında Geçici Süre ile Görevlendirilecek Emniyet Genel Müdürlüğü Personeli Hakkında Yönetmeliğin sözlü sınava ilişkin kısımlarının iptaline ilişkin davayı reddeden mahkeme kararını onadı.
Emekli memurun sosyal tesislerden sınırlı yararlandırılmasına Danıştay'dan vize

Emekli memurun sosyal tesislerden sınırlı yararlandırılmasına Danıştay'dan vize

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Maliye Bakanlığı Eğitim ve Dinlenme Tesislerinden Yararlanma ve Başvuru Koşulları (2016 Yılı) adlı Duyuruda emekli memurların sadece 2 dönem yararlanabileceğine ilişkin düzenlemeye karşı açılan davayı sonuçlandırdı.
Sayıştay'dan 26 Üniversiteye hülle atama yapmayın uyarısı

Sayıştay'dan 26 Üniversiteye hülle atama yapmayın uyarısı

Sayıştay Başkanlığı, yirmi altı devlet üniversitesini Fakülte, Yüksekokul ve Enstitü Sekreterliği kadrolarında Şube Müdürlüğü kadrolarına sınavsız atama yaptıkları için uyarıda bulundu!
BTK Uzman Yardımcısının mali hak talebine İDDK'dan ret

BTK Uzman Yardımcısının mali hak talebine İDDK'dan ret

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda uzman yardımcısı olarak görev yapan davacı tarafından, mali ve sosyal haklarının Kurumda 15/01/2012 tarihinden önce göreve başlayan uzman yardımcıları ile eşitlenmesi istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin işlemi reddeden ilk derece mahkemesi kararını onadı.
Danıştay 4'lük not sisteminin 100'lük not sistemine eşdeğerliğine açıklık getirdi

Danıştay 4'lük not sisteminin 100'lük not sistemine eşdeğerliğine açıklık getirdi

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümüne "araştırma görevlisi" kadrosuna alım yapılmasına ilişkin sınavda davacının başarısız sayılmasına ilişkin işlemin iptali için açılan davayı karara bağladı.
Bakanlık kadrosunda olmayanlara üretimi teşvik primi ödenemez

Bakanlık kadrosunda olmayanlara üretimi teşvik primi ödenemez

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Tarım ve Orman Bakanlığında sadece "kadro ve pozisyonlarında bulunan personele" üretimi teşvik priminin ödenebileceğine ilişkin düzenlemenin hukuka uygunluğu İDDK kararı ile kesinleşti.
Memurlar ücretsiz izinde iken emeklilik talebinde bulunabilir mi?

Memurlar ücretsiz izinde iken emeklilik talebinde bulunabilir mi?

Memurlar, 657 sayılı Kanun kapsamında belirtilen durumlarda ücretsiz izin kullanabilmekte, ancak ücretsiz izin kullanırken memur kadrosundaki hak ve yükümlülükleri açısından ilişikleri devam etmektedir.
Sendika, asacağı afiş için önceden kurumdan izin almak zorunda mı?

Sendika, asacağı afiş için önceden kurumdan izin almak zorunda mı?

Danıştay İDDK, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yayımlanan ve tüm TRT teşkilatına gönderilen DUYIRUDA yer alan "Asılacak her türlü materyal, merkezde Koruma ve Güvenlikten Sorumlu Müdürlük yetkililerince, taşra teşkilatlarımızda Destek Hizmetlerinden Sorumlu Müdür Yardımcılığı yetkilileri tarafından kontrol edildikten sonra asılabilecektir." İbaresinin hukuka uygun olduğuna karar verdi.
Manda sütü, kadın çiftçinin elinde Afyon kaymağına dönüşüyor

Manda sütü, kadın çiftçinin elinde Afyon kaymağına dönüşüyor

Afyonkarahisar'da hayvancılıkla uğraşan Necla Eşmen, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünden (TAGEM) aldığı destekle manda sayısını artırdı, kaymak tesisi kurdu. Merkeze bağlı Küçükçobanlı köyünde manda yetiştiriciliği yapan 53 yaşındaki Eşmen, 2011'de TAGEM'e "Halk Elinde Anadolu Mandası Islah Projesi" kapsamında destek alabilmek için başvuruda bulundu.
İş Kanununa göre çalışanlar yeşil pasaport alabilir mi?

İş Kanununa göre çalışanlar yeşil pasaport alabilir mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, özelleştirilen Bankada çalışmaya devam eden bir kamu görevlisinin yeşil pasaport almasının hukuken mümkün olmadığı gerekçesi ile davayı reddeden Danıştay Onuncu Dairesinin 25/02/2021 tarih ve E:2018/4460, K:2021/789 sayılı kararını onadı.
Haftanın fırsat ürünleri (17-23)

Haftanın fırsat ürünleri (17-23)

17 Ekim 2022 Kataloğu ile gelecek ürünlerden öne çıkanları sizlere sunuyoruz.