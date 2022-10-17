Dolar günü 18,58 TL'den kapattı
Haftaya yatay seyirle başlayan dolar, günü 18,58 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 17 Ekim 2022 17:55
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|18,5900
|18,5910
|18,5790
|18,5800
|Avro
|18,1140
|18,1150
|18,2090
|18,2100
|Sterlin
|20,7950
|20,9030
|21,1200
|21,2300
|İsviçre Frangı
|18,4770
|18,5700
|18,6020
|18,6960
|ANKARA
|ABD Doları
|18,5600
|18,6400
|18,5490
|18,6290
|Avro
|18,0740
|18,1540
|18,1690
|18,2490
|Sterlin
|20,7350
|20,9450
|21,0600
|21,2700