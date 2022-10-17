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'Eğer teknolojiyi merak ediyorsan Amerika'ya gitmene gerek yoktu'

"(Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyareti) Dünyaya teknoloji satan firmalarımız, teknoparklarda güzel işler yapıyorlar. Eğer teknolojiyi merak ediyorsan Amerika'ya gitmene gerek yoktu, Türkiye'yi ziyaret etsen bunlara şahitlik edebilirdin"-

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 17 Ekim 2022 12:42
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretine ilişkin, "Dünyaya teknoloji satan firmalarımız, teknoparklarda güzel işler yapıyorlar. Eğer teknolojiyi merak ediyorsan Amerika'ya gitmene gerek yoktu, Türkiye'yi ziyaret etsen bunlara şahitlik edebilirdin." dedi.

Bakan Varank, Nevşehir'de bir otelde düzenlenen "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programında yaptığı konuşmada, Bartın'da hayatını kaybeden maden işçilerine Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diledi.

AK Parti'nin millete hizmet için yola çıktığını belirten Varank, bu kapsamda Türkiye'nin her noktasında çalışma yaptıklarını söyledi.

Varank, Kovid-19'un getirdiği sıkıntılar ile Rusya ve Ukrayna Savaşı sebebiyle dünyanın ekonomik olarak durgunluğa doğru gittiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Gelişmiş ülkeler, 40-50 yıldır görmedikleri enflasyonu, işsizliği şu anda yaşıyorlar. Büyük bir tehdit içerisindeler. Uluslararası toplantılarda emin olun her bir ülkenin gündeminde, 'Acaba biz bu kışı nasıl atlatacağız? Bu enerji krizini nasıl atlatacağız?' Bunun endişesi var. Bununla ilgili görüşmeler yapıyorlar. Tabii bu küresel olumsuz iklimden ülkemiz de etkileniyor. Biz bunu hiçbir zaman inkar etmedik ama burada Türkiye'nin durduğu noktayı da gayet güzel bir şekilde değerlendirmemiz lazım. Ülkemiz bundan önce sıcak para politikalarından, kur, faiz, enflasyon sarmalından emin olun çok çekti. Bu politikalar sebebiyle ülkemizin önüne çok setler çekildi. IMF kapılarında ülkemizin geleceğine ipotek koyulmaya çalışıldı ancak o günler geride kaldı. Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde ortaya koyduğumuz yeni bir anlayış, yeni bir Türkiye var. Biz Türkiye'yi, Türk ekonomisini, yatırım, istihdam, üretim ve ihracatla büyütmekte, geliştirmekte kararlıyız."

Türkiye'yi dünyanın üretim üssü haline getireceklerini vurgulayan Varank, dünya medyasında Türkiye'nin ürettiği savunma sanayisi ürünleriyle ilgili haberlerin yer aldığına dikkati çekti.

Bakan Varank, Bayraktar, Gökbey Helikopteri, TCG Anadolu gemisi, ATAK Helikopteri ile savunma sanayisinin dünyada gündemi tayin ettiğini ifade etti.

Milli teknoloji hamlesinin toplumsallaşmasıyla Türkiye'nin geleceğe çok daha emin adımlarla yürüyeceğini anlatan Varank, kararlı politikalar neticesinde ülkenin her alanda büyük bir değişim ve dönüşüm yaşadığına işaret etti.

- "Ne söz verdiysek yerine getirdik"

Varank, hükümet olarak ulaşımdan turizme, enerjiye kadar birçok alanda devasa yatırımlara imza attıklarını belirterek, "Ülkemizi şehir hastaneleriyle, barajlarla, duble yollarla, otoyollarla, havalimanlarıyla donattık. Elhamdülillah milletimize ne söz verdiysek de bunu yerine getirdik. Vatandaşın zaten aklında şu anda 'Acaba bu iktidar bunu yapabilir mi? Yapamaz mı?' diye bir soru yok. İşte konut projesini ilan ediyoruz. Kimse 'bu iktidar bunu yapamaz' demiyor. 'Acaba ne zaman yapabilirler? Ben de başvurup bu konutlardan alabilir miyim?' Millet bunu sorguluyor. Demek ki biz bu güveni tesis edebilmişiz. Ne söz verdiysek yerine getirdik." diye konuştu.

Her zaman cesur siyaset yaptıklarının altını çizen Varank, "İşte 29 Ekim yaklaşıyor. Müzmin muhaliflerin, 'nasıl yaparım da acaba bir kulp takarım bu projeye, nasıl bir hata bulurum' diye uğraştıkları TOGG'un ilk seri üretim araçları inşallah 29 Ekim'de Gemlik'te fabrika bandından inmiş olacak. Biz o gün Cumhuriyetimizin yüzüncü yılını karşılarken ülkemize büyük bir gururu hep birlikte yaşatacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Varank, çığır açıcı teknolojilerde de farklarını ortaya koyacaklarını, uçan arabalarda, yenilenebilir enerjide, yapay zekada, biyoteknolojide, uzayda artık gündemi takip eden değil, gündemi tayin eden bir Türkiye'nin yer alacağını vurguladı.

Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretine değinen Varank, kendisine neden gittiği sorulduğunda, "Oradaki teknolojik gelişmeleri takip edeceğim. Trendleri takip edeceğim." dediğini aktardı.

Varank, Kılıçdaroğlu'nun teknoloji görmek istiyorsa dünyada trendler nereye gidiyor görmek istiyorsa Türkiye'deki teknoparkları gezebileceğini söyledi.

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- "Bizim enerjimizi anayasa mahkemelerinde tüketmeye çalışmasınlar"

"Bizim Amerika'dakilerden aşağı kalır tarafımız yok." diyen Varank, şöyle devam etti:

"Dünyaya teknoloji satan firmalarımız, teknoparklarda güzel işler yapıyorlar. Eğer teknolojiyi merak ediyorsan Amerika'ya gitmene gerek yoktu. Türkiye'yi ziyaret etsen bunlara şahitlik edebilirdin. Ben bu örneği şunun için verdim. Bakınız biz biliyorsunuz girişimciliğe çok önem veriyoruz. Şu anda teknoloji tabanlı girişimcilikte Türkiye, özellikle gençlerin kurduğu şirketlerle adeta destan yazıyor. Geçen yıl Türk startuplar yani filiz girişimler, 1,5 milyar dolar yatırım aldı. Bu senenin ilk 7 ayında yine 1,5 milyar doları yakaladık. Avrupa'da en fazla oyun yatırımı alan şehir ilk altı ayda İstanbul oldu. Bizim gençlerimiz çok başarılı. Teknolojiyi seviyor. Bu alanlarda çalışıyorlar. Biz o gençlere nasıl destek olabiliriz diye Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak Kalkınma Ajanslarımızla yeni bir proje başlattık ve dedik ki gençlerin en büyük ihtiyacı nedir? Finansmana erişim. Bunun için biz fonlara destek olalım. Biz de kalkınma ajanslarıyla, fonları destekleyelim. O fonlar da gitsinler, bu genç girişimcilere yatırım yapsınlar. Böyle güzel bir niyetle yola çıktık ama Amerika'da teknolojinin peşine düşen Kılıçdaroğlu'nun partisi, Cumhuriyet Halk Partisi bizim bununla ilgili çıkarttığımız maddeyi iptal ettirmek için Anayasa Mahkemesine götürdü. İşte karşımızda gerçekten çelişkiler içerisinde yaşayan bir muhalefet var. Genel başkanları teknolojiden bahsediyor, kendi milletvekilleri fonlara yatırım yapacak maddeyi Anayasa Mahkemesine götürüp iptal ettirmeye çalışıyor."

Bakan Varank, teknolojiyi, yatırım trendlerini takip etmenin lafla değil icraatla olacağını belirterek, "İş yaparak olur. Onlar sadece bu işlerin muhabbetini yapıyorlar. Biz uygulamasını yapmaya çalışıyoruz. Diyoruz ki gölge etmesinler başka ihsan da istemiyoruz. Bizim enerjimizi Anayasa Mahkemelerinde tüketmeye çalışmasınlar. Biz ne yapacağımızı biliyoruz. Yol haritalarımızı biliyoruz ve inşallah onları uygulamaya devam edeceğiz." dedi.

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