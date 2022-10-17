Yataktan düşen 6 aylık kız bebek yaşamını yitirdi
Kırıkkale'de yataktan düşen 6 aylık kız bebek hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 17 Ekim 2022 16:29
Hüseyin Kahya Mahallesi Rauf Denktaş Bulvarı'nda arkadaşının evinde bulunan G.K, uyuduğu sırada yanında bulunan bebeği yataktan halının üzerine düştü.
Bir süre sonra uyanan anne G.K, bebeğinin hareketsiz yattığını fark edince durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, 6 aylık olduğu öğrenilen bebeğin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Bebeğin cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız