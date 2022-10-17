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Bakan Kurum: 25 Ekim'de 17 ilde temelleri atıyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konut projesine ilişkin, "25 Ekim'de 17 ilde temelleri atıyoruz. Büyük coşkuyla, heyecanla bütün temelleri de etaplar halinde atıp, bundan önce, 20 yılda yaptığımız gibi yine sözlerimizi tutacağız, inşaatlarımızı da iki yıl içerisinde bitirip teslim edeceğiz." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 17 Ekim 2022 21:23
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Bakan Kurum: 25 Ekim'de 17 ilde temelleri atıyoruz

Bakan Kurum, TRT Haber canlı yayınında "İlk Evim İlk İş Yerim" ile "İlk Evim Arsa" projelerine ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyen Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilgili tüm bakanlıkları olay yerine sevk ettiğini ve seferberlik anlayışıyla arama çalışmalarının yapıldığını dile getirdi.

"İlk Evim İlk İş Yerim" ile "İlk Evim Arsa" projelerinin detaylarını anlatan Bakan Kurum, vatandaşın sesine kulak vererek projelerin hayata geçirildiğini söyledi.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin uygulamaya alındığını vurgulayan Kurum, bu projeyle konut fiyatlarının ve kiraların düşeceğini kaydetti.

Soru üzerine Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve AK Parti iktidarlarının 20 yılda üretimden sanayiye her alanda önemli atılımları gerçekleştirdiğini anlattı. Murat Kurum, 20 yılda 1 milyon 170 bin sosyal konut yaptıklarını bildirdi.

Bakan Kurum, "İlk Evim İlk İş Yerim" projesine ilişkin, "25 Ekim'de 17 ilde temelleri atıyoruz. Büyük coşkuyla, heyecanla bütün temelleri de etaplar halinde atıp, bundan önce, 20 yılda yaptığımız gibi yine sözlerimizi tutacağız, inşaatlarımızı da iki yıl içerisinde bitirip teslim edeceğiz." dedi.

- "Sosyal konutta başvuru sayısı 7,5 milyon"

Vatandaşların sosyal medyadan ilettiği soruları da yanıtlayan Bakan Kurum, sosyal konut projesinde örnek şehirleşme modellerinin ortaya konulacağını dile getirdi.

Projelerin büyük ilgi gördüğünü aktaran Kurum, "Sosyal konutta başvuru sayısı 7,5 milyon. Resmi müracaatları tamamlanan talep sayısı da 4 milyon 560 bine ulaştı." bilgisini paylaştı.

Konut yapılacak arsa sayısının 1 milyona çıkarıldığını hatırlatan Kurum, arsa projesinde başvurunun 331 bine ulaştığını bildirdi. Murat Kurum, arsa başvurularının 7 Kasım'a kadar alınmaya devam edeceğini kaydetti.

Arsaların müstakil ve müşterek olarak ikiye ayrıldığını anlatan Kurum, arsa fiyatlarında yüzde 40 sübvansiyon sağlandığını ifade ederek, "Vatandaşımıza arsayı 10 yıl faizsiz şekilde veriyoruz. Yüzde 10 peşinat ödeyecek, kalan tutarı 108 ay vadeyle faizsiz şekilde ödeyebilecek. Taksit artmayacak, sabit." diye konuştu.

Murat Kurum, vatandaşların arsa ve konutlara başvurabileceğini, kurada ikisinin de çıkması halinde hangisinin tercih edileceğinin sorulacağını bildirdi.

- Müstakil arsalarda yapılaşma

Müstakil arsalarda yapılaşmanın nasıl olacağının sorulması üzerine Kurum, "Müstakil arsalarla alakalı imar planı hazırlıyoruz. Binaların oturacağı alan, çekme mesafesi, kat yüksekliği, imarı hepsi imar planında net şekilde belirlenecek. Vatandaşlarımız da 3194 sayılı İmar Kanunu'na uygun şekilde isterse ahşap, ister betonarme, ister yığma, isterse çelik, mevzuata uygun şekilde projesini hazırlayıp, istediği gibi projelerini belirleyip yapabilirler." yanıtını verdi.

KAPAT [X]

Bakan Kurum, 7 bölge için yöresel mimariye uygun projelerin bulunduğunu, bu projelerin bölgelere göre sunulacağını, teknik destek sağlanacağını dile getirdi.

Müşterek parselli arsalara konut yapılmasına ilişkin soruları da yanıtlayan Bakan Kurum, "Müşterek parsellerde katlı konutlarımız var. Bu konutlara ilişkin vatandaşlarımız eğer çoğunluğu sağlarsa, bütün parseldeki vatandaşımız 'TOKİ'den yapım desteği isteyelim' derse, başımızın üstünde, hiçbir işimizi yarım bırakmayız. Orada da vatandaşımızın bu talebine kayıtsız kalmayacağız, orada yapım desteğini TOKİ Başkanlığımız eliyle vereceğiz." dedi.

Murat Kurum, yapım konusunda da gerekli desteklerin sağlanacağını bildirdi.

Projelerde sürecin nasıl işleyeceğinin sorulması üzerine Kurum, "İlk önce kuraları çekeceğiz. Kuraları 2023'ün martına kadar 81 ilde adaletli, hakkaniyetli, şeffaf, noter huzurunda, canlı yayınla çekeceğiz. Ondan sonra etap etap sözleşmeleri imzalamaya başlayacağız. İnşaatlarımıza fiilen başlamış durumdayız." şeklinde konuştu.

Orta gelirliler için konut projesinin bulunup bulunmadığının sorulması üzerine Kurum, kasım ayı itibarıyla orta ve orta üstü gelir sahiplerine yönelik konut kampanyasının açıklanacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak vizyon belgesiyle şehirlere, şehirlerdeki mülkiyet problemlerine ilişkin önemli projelerin hayata geçirileceğini kaydeden Kurum, bu konuda büyük müjdelerin yer alacağını belirtti.

Sokak köpekleriyle ilgili soru üzerine Bakan Kurum, 81 ilde, ilçelerde belediyeler, Tarım ve Orman Bakanlığı ile barınakların sayısının artırılması konusunda çalışma yaptıklarını kaydetti.

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