Kahramanmaraş'ta askeri aracın devrilmesi sonucu 7 asker yaralandı
Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde askeri aracın devrildi, 7 asker yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 18 Ekim 2022 07:46
İlçe girişindeki beton santralinin önünde bir askeri araç devrildi.
Kazada yaralanan 7 asker, 112 Acil Servis ekiplerince Nurhak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralı askerler, ilk müdahalenin ardından Elbistan ilçesindeki hastanelere sevk edildi.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız