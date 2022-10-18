Başkent'te büyük FETÖ operasyonu: 87 kişiye gözaltı kararı
Ankara'da FETÖ terör örgütü üyelerine finansal yardımda bulundukları tespit edilen 87 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 18 Ekim 2022 08:26
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturmada, FETÖ/PDY üyeleri ile ailelerine finansal yardımda bulunan şüpheliler tespit edildi.
Kimlik ve adresleri belirlenen 87 şüpheli, hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için operasyon başlattı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız