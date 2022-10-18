Ünlü sunucu Bülent Özveren hayatını kaybetti

1975-2012 yılları arasında aralıklarla Eurovision Şarkı Yarışması'nın Türkçe sunuculuğunu yapan Bülent Özveren, ani bir rahatsızlık sebebiyle Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi kaldırılmış ve yoğun bakıma alınmıştı. İki hafta önce eşinin son durumuyla ilgili sosyal medya hesabından bilgi veren Sebla Özveren, şu ifadeleri kullanmıştı:

"BÜLENT'İ KAYBETTİK"

Ancak Bülent Özveren, yoğun bakımdaki yaşam mücadelesini kaybetti ve 79 yaşında vefat etti. Acı haberi eşi Sebla Özveren sosyal medya hesabından duyurdu. Özveren, paylaşımına; 'Çok üzgünüm.Bülent'i kaybettik. Başımız sağolsun' notunu düştü.

BÜLENT ÖZVEREN KİMDİR?

1943 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Bülent Özveren, Sultanahmet İlkokulu'ndan mezun olduktan sonra orta öğretimini Saint Benoit Fransız Lisesi'nde, yüksek öğretimini ise Galatasaray Lisesi'nde tamamlarken, İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 1964'te TRT'nin açtığı prodüktörlük sınavlarında başarılı oldu ve İstanbul Radyosu'ndaki kursu birincilikle tamamladı. 31 Temmuz 1965'te TRT'de sunucu olarak çalışmaya başlarken, 1972'de spor spikerliği yaptı.

Torunu için yarıştı! Efsane sunucu, Milyoner'e katıldı!

2 Ocak 1970 tarihinden beri televizyoncu olan Sebla Özkantarcı ile evlenen Özveren, 1982'de TRT'de ekranlara gelen 'Riziko' adlı programın sunuculuğunu yaptı. 1985'te kendi reklam şirketini kurdu ve 1987'den itibaren şirketin genel müdürü olarak görev yaptı. Fransızca ve İngilizce bilen Özveren, 1986-1998 arasında TRT'de dış yapımcı olarak yarışma programları hazırladı ve sundu.

1975-2012 yılları arasında Eurovision Şarkı Yarışması'nı Türkçe olarak sunan Bülent Özveren, 1999'da emekli oldu. Daha sonra İstanbul ve Bursa'da çeşitli kurslarda öğretmenlik yaptı. 'Spiker-sunucu' bölümlerinde usta öğretici olarak derslere girdi, etkili ve güzel Türkçe konuşma konularında çeşitli üniversite ve kuruluşlarda konferanslar verdi. 2013 yılında yayınlanan 'Bir Milyon Kimin?' adlı yarışma programında Okan Bayülgen ve Gülben Ergen ile jüri üyeliği yaptı. 2018'de 'Kim Milyoner Olmak İster'e yarışmacı olarak katılarak, 30 bin TL ödül kazandı.