Tarım liseleri, dünyadaki iyi model uygulamalarla yeniden şekillendirilecek

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, tarım liselerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, bu alanda dünyada en iyi üniversite olarak kabul edilen Wageningen Üniversitesi ile yenilikçi uygulamaların yapıldığı World Horti Center'da incelemelerde bulunmak üzere Hollanda'yı ziyaret edecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, tarım alanında nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi ve Türkiye'nin tarımsal üretim üssü haline gelmesi amacıyla tarım liselerinin aktif rol alması için yeni projeler hayata geçiriliyor.

Özer, bu kapsamda uygulamaları yerinde görmek için Hollanda'ya gidiyor. Bakan Özer, Hollanda'da tarım alanında dünyada en iyi üniversite olarak kabul edilen Wageningen Üniversitesi ile yenilikçi tarım uygulamalarının yapıldığı, sektörle eğitim kurumlarının bir arada bulunduğu World Horti Center'ı 19-20 Ekim'de ziyaret edecek.

Son dönemde özellikle gıda tedarik zincirlerinde yaşanan sıkıntıların tarım ve hayvancılık alanını çok daha kritik bir sektör olarak ön plana çıkardığını belirten Özer, "Bu bağlamda ülkemizi tarım üssü haline getirmek, bu kriz anlarında ülkemizi avantajlı bir konuma taşıyabilmek için Milli Eğitim Bakanlığı olarak tarım liselerimizi yeniden yapılandırma kararı aldık. 123 tarım listesine ilave bu sene 23 tane daha açarak tarım lisesi sayısını 146'ya ulaştırdık." ifadesini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanlığıyla kapsamlı iş birliği protokolü geliştirdiklerini hatırlatan Özer, "Tarım liselerimizin müfredatının güncellenmesi, son teknoloji uygulama laboratuvarlarının tesisi, Tarım ve Orman Bakanlığının önceliklerine göre eğitimin yeniden dizaynıyla ilgili çok kapsamlı bir iş birliğine adım attık. Aynı zamanda bu liselerimizin uygulama alanı olan 4 milyon metrekarede de Ar-Ge merkezleri kurarak, tarım ve hayvancılıkla ilgili yeni yaklaşımları uygulamalı şekilde gerçekleştirme imkanına kavuşmuş olduk." değerlendirmesini yaptı.

- Tarımda dünyanın en iyi uygulamaları yerinde incelenecek

Bakan Özer, bu kapsamda dünyada önemli başarılara imza atan Hollanda'daki tarım uygulamalarını yerinde görmek istediklerini belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğümüzle, uzman arkadaşlarımızla iki günlük Hollanda'yı ziyaret edeceğiz. Orada hem eğitim bakanıyla hem de tarımla ilgili dünyada çok ünlü çalışmalara imza atmış üniversitelerde tarım eğitiminin nasıl yapıldığı, nasıl iyileştirildiği ve yeni teknolojilerle tarıma bakışın nasıl gerçekleştirildiğiyle ilgili yeni gelişmeleri yerinde görme ve Türkiye ile Hollanda arasındaki bu iş birliğini artırmayla ilgili yeni yaklaşımları deneme imkanımız olacak. Umut ediyorum, Hollanda'daki çalışmalarla Türkiye'de son bir yıl içinde gerçekleştirmiş olduğumuz tarım alanındaki yeni yaklaşımı çok daha güçlü hale getirme imkanına kavuşmuş olacağız."

- Ziyaret planı

Bakan Özer, beraberindeki heyetle Hollanda Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanı Robbert Dıjkgraaf ve Wageningen Üniversitesi Yönetim Kurulu Başkanı Sjoukje Heimovaara ile görüşecek, tarım alanında örnek teşkil eden okul ve kuruluşları ziyaret edecek.

Özer'in Hollandalı mevkidaşı Dıjkgraaf ile yapacağı görüşmede, iki ülke arasındaki mevcut ve muhtemel iş birliklerinin ele alınması bekleniyor.

Milli Eğitim Bakanı Özer, araştırmacıların, girişimcilerin ve çeşitli eğitim kurumlarının inovasyon odaklı ortaklaşa çalışmalar yürüttüğü bir araştırma merkezi olan World Horti Center'ı da ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi alacak.

Özer'in, Hollanda'da özellikle "sağlıklı gıda ve yaşam ortamı" temasına odaklanan Wageningen Üniversitesi ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Sjoukje Heimovaara ile de görüşmesi planlanıyor.

Hollanda ziyaretinde, tarım eğitimi konusundaki tecrübeler ve iyi uygulamalar hakkında bilgi edinilmesi, tarım başta olmak üzere eğitimin farklı alanlarında iş birliği imkanlarının değerlendirilmesi amaçlanıyor.