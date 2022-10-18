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Dolar kaç TL oldu?

Haftaya yatay seyirle başlamasının ardından dolar günü 18,58 TL'den tamamladı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 18 Ekim 2022 18:22
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Dolar kaç TL oldu?

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİSALI
İSTANBULAlışSatışAlışSatış
ABD Doları18,579018,580018,582018,5830
Avro18,209018,210018,299018,3000
Sterlin21,120021,230020,980021,0850
İsviçre Frangı18,602018,696018,634018,7280
ANKARA
ABD Doları18,549018,629018,552018,6320
Avro18,169018,249018,259018,3390
Sterlin21,060021,270020,920021,1300
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