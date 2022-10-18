Dolar kaç TL oldu?
Haftaya yatay seyirle başlamasının ardından dolar günü 18,58 TL'den tamamladı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 18 Ekim 2022 18:22
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|18,5790
|18,5800
|18,5820
|18,5830
|Avro
|18,2090
|18,2100
|18,2990
|18,3000
|Sterlin
|21,1200
|21,2300
|20,9800
|21,0850
|İsviçre Frangı
|18,6020
|18,6960
|18,6340
|18,7280
|ANKARA
|ABD Doları
|18,5490
|18,6290
|18,5520
|18,6320
|Avro
|18,1690
|18,2490
|18,2590
|18,3390
|Sterlin
|21,0600
|21,2700
|20,9200
|21,1300