Erdoğan: Yaz stajı ücretini asgari ücret seviyesine yükseltiyoruz

Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından hazırlanan "e-İnsan" programının tanıtım töreninde yaptığı konuşmada, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın." düsturuyla tüm çalışmalarının merkezine insanı yerleştirmiş bir hükümet olduklarını belirtti.

Ülkeye kazandırdıkları demokrasi, kalkınma devrimlerinin gerisinde hep "önce insan" anlayışının bulunduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"İktisadi kalkınmanın bir ayağı fiziki alt yapı ve hizmet unsurları ise diğer ayağı yetişmiş insan kaynağıdır. Bu ikisi bir araya gelmeden kalkınma gerçekleşmez. Dolayısıyla Türkiye'nin kalkınmasını sadece yollarda, köprülerde, barajlarda, tünellerde, binalarda aramak eksik bir yaklaşımdır ki bunu başarıyla icra etmiş bir hükümetiz. Asıl büyük kalkınma atılımını, eğitimiyle, öğretimiyle, sağlığıyla, sporuyla, sosyal destekleriyle ve diğer tüm unsurlarıyla insan kaynağımızı geliştirmekte gösterdik."

- "Her bir eser ve hizmet, bu eksikleri giderme amacı taşıyordu"

Erdoğan, Türkiye'nin geçmişte yaşadığı sıkıntıların da en önemli yansımalarının insan kaynağı üzerinde ortaya çıktığını hatırlattı.

Vesayet denilen anlayışın, insanların çoğunluğunu sadece karar alma ve yönetim mekanizmalarından değil, aynı zamanda temel ve hak ve özgürlüklerden de mahrum bırakmanın adı olduğunu aktaran Erdoğan, "Milletimizin kahir ekseriyeti uzunca bir süre, eğitim öğretim hizmetine ulaşamayarak fırsat eşitliği, sağlık hizmetine ulaşamayarak yaşama hakkı, temel altyapı hizmetine ulaşamayarak kaliteli hayat sürme, sosyal desteklere ulaşamayarak sosyal devlet güvencesine kavuşma, velhasıl insan olmanın gerektirdiği pek çok imkandan faydalanamamıştır. Geçtiğimiz 20 yılda ülkemize kazandırdığımız ve asırlık kayıplarımızı telafi ettiğine inandığımız her bir eser ve hizmet, işte bu eksikleri giderme amacı taşıyordu." diye konuştu.

Bugün 81 ildeki 85 milyon vatandaşın her birinin eğitim öğretimden sağlığa, ulaşımdan spora tüm alanlarda belirli bir standardın üzerinde hayat kalitesine sahip olduğunu belirten Erdoğan, "Çocuğunu okutmak isteyen için anasınıfından üniversiteye kadar tüm eğitim öğretim kanalları ücretsiz olarak sonuna kadar açıktır. Sağlık hizmetlerini, ilk nefesten son nefese kadar hayatın her alanını kapsayacak şekilde, gelişmiş ülkelerin dahi çok üzerinde standartlarda veriyoruz." dedi.

- Amasra'daki maden kazası

Şehir hastanelerinin geldiği noktaya işaret eden Erdoğan, şu anda doktorların çok başarılı operasyonlar gerçekleştirdiğini aktardı.

Amasra'daki maden kazasında 41 şehidin bulunduğunu, yaralılara da anında müdahale ederek onları sağlıklarına kavuşturmak için mücadele edildiğini anımsatan Erdoğan, olayda 6 kişinin de ağır yaralandığını, hastanede ziyaret ettiği bu yaralılardan bir tanesinin şuurunun açık olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Diğer 5 yaralının durumu biraz sıkıntılı. Belediye başkanlığım dönemimde İstanbul'da yanık için bir hastane veya bir hastanede böyle bir bölüm yoktu. Bir tane söylediler orayı gezdim, gezdiğimde maalesef paslı küvetler vardı. Ama şimdi bunları aştık. Şu anda bizim şehir hastanelerimizde böyle bir sıkıntı yok. İstanbul'daki Çam ve Sakura Hastanemizde tedavi gören, yanık durumları ağır olan yüzde 60, yüzde 80 konumundaki bu hastalarımızın şu anda Türkiye'de adeta bir numara konumunda olan profesörlerimiz tarafından tedavileri yapılıyor. Estetikte şu anda yine aramızda olan değerli hocalarımız, Türkiye'de çok çok ciddi operasyonlar gerçekleştiriyorlar. Nereden nereye geldiğimizi söyleme bakımından bunlar çok önemli."

- "Türkiye de artık gelişmiş ülkeler programı içerisinde yerini aldı"

Terörle mücadeleden sınır emniyetine ve asayişe kadar tüm alanlarda huzuru tesis ederek insanların gece gündüz güven içinde hayatlarını sürdürebilmelerini sağladıklarını vurgulayan Erdoğan, "Hatırlayın, Güneydoğu'da belli saatten sonra dışarı çıkmak mümkün değildi. Ama şimdi gece saat 00.00-01.00'e kadar vatandaşlarımız dışarıda bütün kafeteryalarda, restoranlarda geziyorlar, böyle bir durumları var. Bu durumu gördük. Bunlar durup dururken olmadı. Büyük bir azmin, kararlılığın neticesinde bunu gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

Göreve gelirken "Batıda ne varsa doğuda da güneydoğuda da o olacak" dediklerini aktaran Erdoğan, bunu başardıklarını söyledi.

Erdoğan, "Zira burası Türkiye. Artık geri kalmış ülkeler silsilesi içerisinde değil, az gelişmiş de değil... Türkiye de artık gelişmiş ülkeler programı içerisinde yerini aldı." diye konuştu.

"Türkiye, dijitalleşme sürecinde 900'den fazla kurumunun 6 bin 800'den fazla hizmetiyle 61 milyon kullanıcı sayısına ulaşan e-Devlet kapısı uygulamasıyla dünyada ilk sıralara yerleşmiştir" diyen Erdoğan, her alanda cumhuriyet tarihinde yapılanların tamamını 5'e, 10'a katlayan benzer atılımları saymanın mümkün olduğunu anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Gelişen, büyüyen, modernleşen Türkiye'de, diğer alanlar gibi özel sektörü ve kamu kesimiyle çalışma hayatı da büyük değişime uğramıştır. Kamu personel rejiminin, hükümetlerimiz döneminde değiştirmekte en çok zorlandığımız, halen de istediğimiz seviyeye getiremediğimiz alan olduğunu itiraf etmek isterim. Ülkemizde kamu, diğer hususlarda olduğu gibi insan kaynakları yönetiminde de lokomotiftir, moderndir, belirleyici role sahiptir. Bu anlayışıyla yeni yönetim sistemimizi tasarlarken doğrudan Cumhurbaşkanlığına bağlı bir İnsan Kaynakları Ofisi kuralım dedik ve kurduk. Amacımız bu yapının öncülüğünde hem kamunun hem de genel olarak ülkenin insan kaynağı projeksiyonunu ve yönlendirmesini yapmaktır."

İnsan Kaynakları Ofisi tarafından geliştirilerek uygulamaya konulan sistemlerin yerli ve milli hazırlandığını dile getiren Erdoğan, atılan her adımda gençlerin ve çalışanların umutlarını güçlendirecek, öz güvenlerini yükseltecek, becerilerini ve yetkinliklerini artıracak, devleti ve özel sektörü başarıdan başarıya taşıyacak "Yetenek Yönetim Modeli"nin inşasının hedeflendiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet Kütüphanesi'nin dünyada müstesna kütüphanelerden bir tanesi olduğunu belirtti.

Tüm imkanlara sahip Millet Kütüphanesi'nin 24 saat, 7'den 70'e tüm vatandaşlara hizmet verdiğini aktaran Erdoğan, kütüphaneyi gezen dünya liderlerinin "Projeyi bize de verir misiniz?" dediğini, kendilerinin de "Projeyi verebiliriz." yanıtını verdiklerini anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilmi ve Millet Kütüphanesi gibi projeleri "tüm insanlığa has" olarak düşündüklerini ve bunların "insanlığın emrinde olduğunu" söylediklerini kaydetti.

- "İlmi tahsil etmek için artık hocalarımızı seferber ettik"

Türkiye'deki üniversite sayısının 81 il genelinde artırıldığını hatırlatan Erdoğan, bunun "Ne gerek var, 76 tane yetmiyor mu, 81 ilde niye?" şeklinde eleştirildiğine dikkati çekti.

Şimdi ise kimsenin söyleyecek sözünün kalmadığını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Iğdır'dan, oradaki bir gencimiz üniversiteye gidecekse İstanbul'a veya Ankara'ya niye gelsin? 'Hocalarımızı biz Iğdır'a gönderelim, oradaki üniversiteye gönderelim, Muş'a gönderelim, Ağrı'ya gönderelim' dedik. Oradaki üniversitelerimizi yaptık. Şimdi ne oluyor? Hocalarımız, o üniversitelere gidip, orada dersi veriyor ve oradaki gencimiz Ankara, İzmir, İstanbul buralara gelme meşakkatini çekmiyor. Yani biz ilmi tahsil etmek için artık hocalarımızı seferber ettik, sağ olsun hocalarımız oralarda bu dersleri vermek suretiyle gençliğimiz çok daha özgüvenle yetişme sürecine başladı."

Üniversite sayısının 76'dan 208'e yükseltildiğini ifade eden Erdoğan, üniversitelerle birlikte anaokulundan ilk ve ortaöğretime kadar hepsini güçlendirerek ayrı bir statünün yerleştirildiğini, ilmin ulaşamadığı yerin bırakılmadığını kaydetti.

Yapılan son düzenlemeyle, bazı üniversitelerdeki boş kontenjan sorununun önemli ölçüde çözüldüğünü dile getiren Erdoğan, bu sene böyle bir sorunun olmadığını vurguladı.

- "Her öğrencimize yetecek seviyede üniversite kontenjanına sahibiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bizim üniversite sayısını artırma sebeplerimizden biri, geçmişte en büyük sıkıntı kaynağı olan yükseköğretime ulaşılabilirlik sorununu çözmekti. Bu amacımıza ulaşarak yükseköğretimde sadece ulaşılabilirliği değil, fırsat eşitliğini de temin ettik. Böylece üniversitelerimizi seçkici bir bakış açısıyla, belli zümrelerin, belli gelir seviyesindeki insanların eriştiği bir alan olmaktan çıkardık. Bugün artık ortaöğretimden mezun olan her öğrencimize yetecek seviyede üniversite kontenjanına sahibiz."

Tüm dikkatlerin ve kaynakların eğitimin kalitesinin yükseltilmesine, üniversitelerden mezun olanların istihdam alanlarının çoğaltılmasına verildiğine işaret eden Erdoğan, üniversiteye hazırlanan gençlerin doğru bölüm ve meslek tercihi yapabilmelerinin temini için 40 binin üzerinde rehber öğretmenle "Danışman Bilgi Sistemi" üzerinden iş birliği yapıldığını belirtti.

Erdoğan, ayrıca üniversitelerin "mezun iş gücüne katılım" performanslarını düzenli olarak ölçen bir sistem kurduklarını, ölçümlere göre hazırlanan raporların üniversitelere ve rehber öğretmenlere gönderildiğini, böylece tüm tarafların gerçek fotoğrafı görmesini sağladıklarını anlattı.

- Ulusal Staj Programı

Tüm üniversitelerde faaliyete geçirilen "kariyer merkezleri"nin gençlerle reel sektör arasında köprü kurduğunu ifade eden Erdoğan, reel sektörün talebi ile gençlerin kariyer hayallerini buluşturmaya yönelik "Yetenek Kapısı"nın devreye alındığını söyledi. Erdoğan, 1,2 milyonun üzerinde öğrenci ve mezun ile 8 binin üzerinde işveren ve kariyer danışmanının "Yetenek Kapısı" üzerinden ücretsiz şekilde bir araya geldiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizin yaşadıkları bir diğer önemli sorunu, 'Ulusal Staj Programı' ile adil ve verimli bir şekilde çözüme kavuşturduk. Kişisel bilgilerin gizli tutulduğu yetenek havuzu, kurumlarımızın stajyer öğrenci temininde giderek daha çok rağbet gösterdiği bir diğer önemli programımızdır. Böylece, herhangi bir aracıya ve onun getirdiği şüpheye mahal bırakmadan stajyer insan kaynağı arzı ile talebini buluşturma imkanı elde ettik. Bu sistemde herkesin referansı, kendi kabiliyeti, birikimi ve vizyonudur. Son 2 yılda 160 bini aşkın gencimiz ücreti ve sigortası devlet tarafından karşılanan bu program üzerinden kamu kurumlarında staj yapma imkanı bulmuştur. Programın, OECD tarafından örnek uygulama olarak gösterilmiş olması doğru istikamette gidildiğinin işaretidir."

Bölgesel kariyer fuarlarına yönelik de değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, bugüne kadar 23 ayrı yerde 400 bini aşkın kayıtlı gençle, 5 binden fazla işverenin bu fuarlarda bir araya geldiğini belirtti.

Yurt dışında eğitim gören Türk vatandaşı veya mavi kart sahibi yetenekleri kazanmaya yönelik "Uluslararası Kariyer Fuarı"nın da 10 ülkede gerçekleştirildiğini bildiren Erdoğan, "Türkiye artık iyi eğitimli evlatlarının kariyer için yurt dışına gittiği değil, yurt dışında eğitim gören evlatlarını kendine çeken bir cazibe merkezi olmuştur. Hatta diğer ülke vatandaşlarından yetenekler de küresel marka haline gelen şirketlerimizde çalışmak üzere Türkiye'ye yönelmektedir. Binlerce Türk vatandaşı istihdam etmek için çağrı açan yabancı şirketler mevcut. Bu noktaya geldik. Birkaç başvuruyla yetinmek zorunda kalıyordu birileri. Çünkü kendini iyi yetiştirmiş bir gencimiz için ülkemizde çalışmak yurt dışında çalışmaktan her bakımdan çok daha caziptir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ulusal Staj Programı'nın 2023 yılı başvurularını bugün itibarıyla açıyoruz. Ayrıca yaz stajları için ödediğimiz asgari ücretin yüzde 30'una tekabül eden rakamı, 2023'ten itibaren asgari ücret seviyesine yükseltiyoruz." dedi.

Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından hazırlanan "e-İnsan" programının tanıtım töreninde yaptığı konuşmada, kamunun personel alımları konusunda e-Devlet'e entegre, yenilikçi bir sistem olan Kariyer Kapısı platformunun geçen yıl hizmete sunulduğunu anımsattı.

Başvurudan yerleştirmeye kadar tüm süreçlerin dijital ortamda yürüdüğü bu sistemin etkinliğinin giderek arttığını vurgulayan Erdoğan, platforma bugüne kadar 100'ü aşkın kamu kurumunun entegre olduğunu, 3 milyon başvuru yapıldığını ve açılan 2 bin 130 pozisyonla ilgili işlemlerin başarıyla yürütüldüğünü belirtti.

Erdoğan, kamudaki görevde yükselme ve terfi işlemlerinin de Kariyer Kapısı üzerinden yapılmaya başlandığını söyledi.

Kamu çalışanlarının gelişiminin üzerinde önemle durdukları bir husus olduğuna dikkati çeken Erdoğan, merkez taşra ve yurt dışı teşkilatlarındaki tüm kamu görevlilerinin zaman ve mekan bağımlılığı olmadan dijital platformlar üzerinden eğitim almasını sağlayacak bir sistemi de hayata geçirdiklerini bildirdi.

Erdoğan, "Uzaktan Eğitim Kapısı dediğimiz bu hizmetten, binin üzerinde kurumumuza ve 659 yerel yönetimimize bağlı 3,8 milyonu aşkın kamu personelimiz istifade etmiştir. Bünyesinde 30 bini aşkın eğitim materyalinin yer aldığı bu platformdan, kamu çalışanlarının yarısının hizmet alabilmesini sağladık." diye konuştu.

- "Hizmetlerin ülkemize sağladığı katma değer 20 milyar lira"

Yapılan eğitim ihtiyaç analizinden çıkan sonuçlar ışığında, bu sistemi bir üst seviyeye yükseltmenin hazırlıklarını yaptıklarını belirten Erdoğan, Uzaktan Eğitim Kapısı başta olmak üzere faaliyete geçirilen platformların 2 yıldaki ziyaretçi adedinin 400 milyonu geçtiği bilgisini paylaştı.

Bunun nereden nereye gelindiğini göstermesi bakımından önemli olduğuna işaret eden Erdoğan, "Bu hizmetlerin ülkemize sağladığı katma değer 20 milyar lira, karbon emisyonu salınımına faydası yılda 136 bin ton olarak hesaplanmaktadır. Tabii bu anlattıklarımız, geçmişte yaptıkları sınavların kağıtlarını koydukları çuvalların ağzını bile açmadan kamuya personel yerleştiren, halen yüzdelik oranlarla ittifak ortaklarına personel taksimatı yapan zihniyetin aklının alamayacağı devrimlerdir." ifadelerini kullandı.

- "Türkiye'nin insan kaynakları envanterinin hazırlıklarını tamamladık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Önümüzdeki yıl Ulusal Staj Programı'mızdaki stajyer öğrenci sayısını 150 bine çıkartıyoruz. Staj sürelerinin de öğrenci ve kurum arasındaki karşılıklı rızaya bağlı olarak 3 aya kadar uzatılabilmesini sağlıyoruz. Özel sektörden beklentimiz, 150 bin öğrenciye benzer şartlarda staj imkanı vererek toplamda bu sayıyı 300 bine ulaştırmamıza destek vermeleridir. El ele vereceğiz, dayanışma içerisinde olacağız ve sıçramamızı bir anda gerçekleştireceğiz.

Bu vesileyle gençlerimize bir de müjde vermek istiyorum. Ulusal Staj Programı'nın 2023 yılı başvurularını bugün itibarıyla açıyoruz. Ayrıca yaz stajları için ödediğimiz asgari ücretin yüzde 30'una tekabül eden rakamı, 2023'ten itibaren asgari ücret seviyesine yükseltiyoruz. İlave olarak, staj sonrası öğrencilerimizin yarı zamanlı çalışmaya devam edebilmelerini temin amacıyla geliştirdiğimiz Yetenek Yönetim Modelini de yaygınlaştırıyoruz. Hem kamu hem özel sektör tarafının uzun zamandır beklediğini bildiğimiz Türkiye'nin insan kaynakları envanterinin hazırlıklarını tamamladık. Bir sonraki adım olarak kamu ve özel sektörün gelecekte ihtiyaç duyacağı beceri ve etkinlikteki insan kaynağının belirlenmesi amacıyla 2023-2027 Stratejik İnsan Kaynağı planlamasının çalışmalarına başladık. Amacımız, Türkiye'nin 2053'e kadar ihtiyaç duyacağı insan kaynağını yetiştirmemizin önünü açacak kapsamlı bir planlamayı tüm tarafların katılımıyla gerçekleştirmektir."

- "İnsanlarımızın sisteme emanet ettiği her beceri ve bilgi, koruma altındadır"

Türkiye'nin ürettiği her modelin Balkanlar'dan Orta Asya'ya kadar geniş bir coğrafyadaki dostlarının da önünü aydınlattığı bilinciyle bu çalışmaları yürüttüklerini dile getiren Erdoğan, her faaliyeti "Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız." öğüdüne uygun şekilde hayata geçirdiklerini söyledi.

e-İnsan projesinin tüm bu araçların ve daha fazlasının tek çatı altında sunulduğu bütünleşik bir dijital hizmet noktası olduğunu ifade eden Erdoğan, "Verilen hizmetler ve kullanılan teknolojik altyapı itibarıyla bu proje, dünyanın en gelişmiş mobil dijital platformu özelliğini haizdir. e-İnsan'a entegre edilen, burası çok önemli, Blockchain teknolojisi sayesinde verilen her hizmet, insanlarımızın sisteme emanet ettiği her beceri ve bilgi, koruma altındadır." diye konuştu.

Türkiye'nin en önemli yetenek havuzunu burada oluşturarak uluslararası akreditasyon da sağlamak suretiyle insan kaynağını dünya çapında rekabet edebilecek seviyeye çıkartmak istediklerini dile getiren Erdoğan, gençleri, kurumları ve reel sektörü e-İnsan üzerinden sunulan tüm hizmetleri etkin şekilde kullanmaya davet etti.

- "Davranmayacak olanlara meydanı bırakmamakta kararlıyız"

Türkiye 100 yılını inşa ederken en büyük desteği alacakları kaynaklardan birinin de burada verilecek hizmetler olacağını kaydeden Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy'un "Ey Yolcu Uyan" şiirinden bazı mısraları okudu.

"Biz, geçmişte dünya koşarken ülkemizin önüne yatanlardan çok çekmiş bir milletiz. Onun için bugün davranmayacak olanlara meydanı bırakmamakta kararlıyız." diyen Erdoğan, hocalara ve gençlere güvendiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

- Notlar

Programın açılışında konuşan Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay, gerek ofisin kuruluşunda gerekse tüm Türkiye'nin kullanımına sundukları araçların kurgulanması sürecinde, dünyanın gelişmiş ekonomilerinin yakın geçmişte yaşadıkları deneyimlerden ders çıkarmayı ihmal etmediklerini söyledi.

Geçen yüzyılın ilk yarısında, kimi ülkelerin vatandaşlarını subjektif kriterlere göre sınıflandırmasının ve ona göre fırsat sunmasının doğru sonuçlar doğurmadığını henüz yüzyıl tamamlanmadan fark etmelerine şahit olduklarını dile getiren Atay, "Oysa bizim inancımızda her bir insan mukaddestir ve dünyaya bir yetenekle gelmiştir. Bu inançtan hareketle asıl olanın yeteneği ortaya çıkaracak eğitim, staj ve iş gibi imkanları, fırsat eşitliği çerçevesinde tüm vatandaşlarımıza sunmak olduğunun bilincinde olduk. Nitekim 21. yüzyılın kabul gören yaklaşımı da insanları kategorize etmek değil, onların yeteneklerini ortaya çıkaracak eğitim fırsatları sunmaktır." dedi.

- Ödüller

Programda, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Atay, günün anısına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye takdim etti.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından hayata geçirilen ve 160 binin üzerinde öğrencinin staj imkanına ulaşmasını sağlayan Ulusal Staj Programı kapsamında ödüle layık görülen kurum ve kişilere de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ödülleri takdim edildi.

Stajyer memnuniyetinin en yüksek olduğu kurum olarak belirlenen Dışişleri Bakanlığının ödülünü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ulusal Staj Programı kapsamında en çok staj imkanı sunan Tarım ve Orman Bakanlığının ödülünü Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, en çok staj imkanı sunan yerel yönetim olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin ödülünü Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, en çok staj imkanı sunan özel sektör kuruluşu İstanbul Grand Airport'un (İGA) ödülünü Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu aldı.

Program kapsamında iş verenler tarafından en çok staj teklifi alan Orta Doğu Teknik Üniversitesinden İrem Gürel'e, 29 başlıkta yapılan değerlemelere göre genel yeterlilik puanı en yüksek stajyer Erinç Utku Öztürk'e, Uzaktan Eğitim Kapısı platformundan en çok eğitim alan kamu çalışanı Kastamonu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü personeli Ahmet Emiroğlu'na ödülleri Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verildi.

Erdoğan, Yetenek Her Yerde Bölgesel Kariyer Fuarları kapsamında öğrencilerin en memnun olduğu bölgesel kariyer fuarı olarak belirlenen Doğu Anadolu Kariyer Fuarı'na ev sahipliği yapan Atatürk Üniversitesi Rektörü Ömer Çomaklı'ya, işverenlerin en memnun olduğu bölgesel kariyer fuarı olan Güney Kariyer Fuarı'na ev sahipliği yapan Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü İlker Hüseyin Çarıkçı'ya, 2022 bölgesel kariyer fuarlarına en etkili katılım gösteren işveren olan ASELSAN'ın Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün'e, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin proje ve araçlarıyla öğrencilerinin kariyer gelişimini en etkin şekilde destekleyen Ege Üniversitesi Rektörü Necdet Budak'a da ödüllerini verdi.

Uzaktan Eğitim Kapısı üzerinden eğitim faaliyetlerini en etkin şekilde yürüten bakanlık olan Kültür ve Turizm Bakanlığının ödülü de Bakan Mehmet Nuri Ersoy'a, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verildi.

Cumhurbaşkanlığı Ulusal Staj Programı'ndan yararlanan 160 bin stajyeri temsilen de bir genç tarafından da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ödül takdim edildi.

- e-İnsan'ın kapsamı

e-İnsan uygulaması, genç insan kaynağının yaşamları boyunca ihtiyaç duyacakları kariyerlerine ilişkin tüm hizmetlerin fırsat eşitliği temelinde tek bir dijital sistem üzerinden sunulması amacıyla geliştirildi.

e-İnsan; Kariyer Kapısı, Ulusal Staj Programı, Uzaktan Eğitim Kapısı, Yetenek Kapısı, YTNK TV gibi araçların yanında kamuda iş hayatına dair hizmetleri kapsayan bütünleşik bir dijital hizmet noktası olarak öne çıkıyor.