AK Parti'den Yunan bayrağına sarılarak poz veren Enes Kanter'e tepki

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Yunanistan bayrağının dalgalandığı direğe sarıldığı fotoğrafını paylaşan FETÖ firarisi Enes Kanter'e tepki göstererek, "Yunanistan bayrağına sarılarak Yunan muhabbetini, Türk düşmanlığını aşikar ediyor." dedi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kanter'in, "bir vatan haini" olduğunu söyledi.

ABD'ye kaçan Kanter'in, oradan sürekli Türkiye'ye düşmanca sözler yönelttiğini dile getiren Aydemir, "Yunan bayrağına sarılmış, Yunan bayrağını yükseltiyor. Vatan hainleri böyle, FETÖ'cü bir kitapsız. Hep söylüyoruz, bunların aynı kaptan yediğini bilin diyoruz. FETÖ'cüsü, PKK'lısı, DHKP-C'lisi, DEAŞ'lısı böyle kim varsa bu vatana ihanet eden, işte onların resmi bu. Yunan bayrağına sarılan bir imansız. Bütün hainlerin sonu bu." diye konuştu.

Kanter'in fotoğrafını, "ihaneti resmi" olarak nitelendiren Aydemir, "Yunanistan bayrağına sarılarak Yunan muhabbetini, Türk düşmanlığını aşikar ediyor. AK Parti'nin mücadelesi bunlarla. Cumhur İttifakı olarak bizim mücadelemiz sıradan bir mücadele değil, beka mücadelesi veriyoruz." ifadesini kullandı.