Cumhuriyet Üniversitesi öğretim üyesi kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Birçok başarılı çalışmalara imza atan merhum Dr. Öğretim Üyesi Fatih Kılıçbay için, Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi önünde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Rektör Vekilimiz Prof. Dr. Ünal Kılıç, Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Hilmi Ataseven, Prof. Dr. Hakan Yekbaş, Hastanemiz Başhekimi Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Alim, mesai arkadaşları, hastane çalışanları ve merhumun ailesi katıldı.

Rektör Vekili Prof. Dr. Kılıç, " Mütevazi ve çalışkanlığı ile tanıdığımız Fatih hocamızı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Rabbim ailesine sabırlar versin. Tüm Üniversite camiamızın başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Törende konuşan Hastane Başhekimi Prof. Dr. Doğan ise, "Başarılı bir arkadaşımızı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Sözün bittiği yerdeyiz. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.

Konuşmaların ardından İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Aslan tarafından cenaze namazı kıldırıldı. Merhum, dualar eşliğinde memleketi Tokat'a uğurlandı.