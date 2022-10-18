Kamu kurumları için öğrenciler günlük 15 bin ekmek üretiyor

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından 81 ile 100 Ekmek Fırını Projesiyle Entegre Fırın Sistemi, Yusuf Özer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gıda Teknolojileri Alanı bünyesinde kuruldu.

Tesisi Vali Yardımcısı Nurullah Kaya, İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar ve davetliler gezdi. Tesiste su ölçme, su soğutma, un eleme, mikser, kesme tartma, konik çevirme, ara dinlenme, uzun şekil verme, doğalgazlı fırın, klima buhar makinesi ve maya odası bulunuyor. Hedef kitlemiz bakanlığımıza bağlı kurumlar başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarının ekmek ihtiyacını karşılıyor.