Bakanlık '500 yeni icra dairesi açılacak' iddialarını yalanladı

Yapılan açıklamada öncelikle, "Bugün bazı haber sitelerinde Cumhuriyet Halk Partisi Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın açıklamalarına dayanılarak yayınlanan "Hükümet icralarla baş etmek için 500 yeni icra müdürü alıp, ülke genelinde icra dairesi kuruyor" şeklindeki haberlerle ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur" denilerek ardından şu ifadeler yer aldı:

"Adalet Bakanlığı tarafından 2013 yılından bu yana yürütülen "İcra dairelerinin etkinliğinin artırılması projesi" çerçevesinde icra müdürlüklerinin sayılarının azaltılması ile birlikte niteliklerinin arttırılması hedeflenmiştir. Son 5 yıl içerisinde icra dairesi sayısının azaltılması yoluna gidilmiştir. İcra dairesi sayısı 2018 yılında 900, 2019 yılında 880, 2020 yılında 866, 2021 yılında 861 iken, 2022 yılı itibarıyla da icra dairesi sayısı 854'e düşürülmüştür. Ayrıca tüm iş ve işlemlerin UYAP üzerinden yapılması uygulamasına geçilmiş ve şu an itibarıyla tüm Türkiye'deki icra dairelerinde faaliyete başlanmıştır. Emeklilik, nakil, ölüm, istifa ve ihraç nedeniyle boşalan personel yerine icra müdür ve müdür yardımcısı alımı her yıl düzenli olarak ve ihtiyaca göre yapılmaktadır.

İcra müdür ve müdür yardımcısı alımı yapılması yeni icra dairesi kurulması anlamına gelmemektedir."