Anaokulunda üzerine sıcak su dökülen çocuk tedavi altına alındı

Olay, dün bir ilkokulun ana sınıfında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğrencilerle turşu hazırlama etkinliği sırasında öğretmenin elindeki sıcak su dolu sürahinin sapı koptu ve o sırada masada bulunan Mehmet Ali S.'nin (6) üzerine döküldü. Olay sonrası çocuk ambulansla önce Isparta Şehir Hastanesi'ne, ardından Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan çocuğun vücudunda 2'nci derece yanıklar oluştuğu belirlendi. Olayın nasıl gerçekleştiğini anlatan Mehmet Ali S., "Turşu yaparken sıra bana gelince sürahinin sapı koptu. Cam şişe kırıldı ve su bana geldi" şeklinde konuştu.