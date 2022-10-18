TBMM Genel Kurulunda 'kader' tartışması

TBMM Genel Kurulunda, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Amasra'da yaşanan maden kazasına ilişkin bilgilendirme toplantısında şahsı adına söz aldı.

Kazada hayatını kaybeden maden işçilerinin ailelerine başsağlığı dileyen Baş'ın, Meclis kürsüsünden "Lanet olsun sizin kaderinize" sözleri, Genel Kurulda tartışmalara neden oldu.

Yerinden söz alan MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, bu ifadenin, İslam inancına mensup bulunanlara karşı söylenmiş ağır bir ifade olduğunu kaydetti. Bülbül, bu konulara dikkat edilmesi konusunda fayda olduğu dile getirdi.

Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, tartışılan "kader" anlayışının "yanlış kadercilik anlayışı" olduğunu belirterek bu mevzuların Genel Kurulda dile getirilecek konular olmadığını vurguladı.

- "Meclise yakışmadığı kanaatindeyim"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ise yaptığı konuşmada, Baş'ın konuşmasında kastını aşarak "Kadere lanet olsun" diyerek bağırmasının Meclisin mehabetine yakışmadığını söyledi. Turan şu ifadeleri kullandı:

"Konu şudur: Cumhurbaşkanı'mızın konuşmasının başında da sonunda da tedbire ilişkin vurgular vardır. Konuşmacı sözünü revize edebilir, etmeyebilir. Bağıracak bir şey yok. Ben diyorum ki Müslüman bir milletin hatta daha öte tüm inançların içerisinde olan kader anlayışının Meclis kürsüsünden 'Lanet olsun' tarzı bir ithama maruz kalmasının doğru olmadığı kanaatindeyim. Cumhurbaşkanı'mızın konuşmasının başında sonunda tedbir var, mevzuat vurgusu var, dikkatli olma vurgusu var. Bu üslubun Meclise yakışmadığı kanaatindeyim."

Turan'ın konuşmasının ardından söz alan HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ise "Niye kader ya? Zenginler ölmüyor da işçiler ölüyor? Niye kaderden yer üstünde çalışanlar ölmüyor? Bizlere bir şey olmuyor, işçiler ölüyor. Böyle bir kader anlayışı, istismar anlayışıdır. Bakanı dinledik. Milyonlar da izledi. Özür bekledik. Her şey dört dörtlükmüş, 41 can ölmüş. Böyle bir açıklamayı kabul etmiyoruz." dedi.

Tekrar kürsüye gelen Baş ise "Benim özetle söylediğim şey çok açık. Yurttaşların çok iyi anladığını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Bu sözler üzerine bir kez daha söz alan Turan, Baş'a tepki gösterdi.

Yaşanan tartışma üzerine Meclis Başkanvekili Erdoğmuş oturuma 15 dakika ara verdi.

Öte yandan tartışma sırasında söz alan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in "Adı geçen raporlar, TBMM KİT Komisyonunda da görüşülmüş, ibra da edilmiştir." sözlerine ilişkin, "Sayın Bakan'ın ifade ettiği KİT Komisyonunda, öyle oy birliği ile ibra diye bir şey yok. Çok ciddi muhalefet şerhleri var." ifadesini kullandı.