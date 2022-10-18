Başsavcı, patlama yaşanan maden ocağında incelemede bulundu
Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak, patlama meydana gelen Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesine ait maden ocağında inceleme yaptı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 18 Ekim 2022 20:08
Başsavcı Kaynak, incelemelerde bulunmak üzere beraberindeki heyetle maden ocağı sahasına geldi.
Kuyu başında, pervane bölümünde incelemede bulunan Kaynak, daha sonra iş sağlığı koruma personeli odasında bilgi aldı.
Başsavcı Kaynak, yaklaşık 2 saat süren incelemelerini tamamlamasının ardından bölgeden ayrıldı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız