19 Ekim 2022'den önemli gündem başlıkları.

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Meclis Grup Toplantısı'na, 19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle Muhtarlar Evi Açılışı ve 100 Muhtar Hizmet Binası Temel Atma Töreni'ne iştirak edecek.

(Ankara/12.00/14.00)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana Büyükşehir Belediyesi Açılış Töreni'ne, Osmaniye STK, Muhtarlar ve Kanaat Önderleri Buluşması'na katılacak, esnafı ve Yarbaşı Belediyesini ziyaret edecek.

(Adana/12.00/Osmaniye/14.00/16.30/18.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Hollanda'da World Horti Center'ı ziyaret edecek, Türk Büyükelçiliğinde burslu öğrencilerle bir araya gelecek, Hollanda Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanı Robbert Dijkgraaf ile görüşecek.

(Naaldwijk/Lahey)

2- TBMM Genel Kurulunda, Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin parti gruplarının verdiği araştırma komisyonu kurulmasına yönelik önergeler birleştirilerek görüşülecek; Endüstri Bölgeleri Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü Bölgesel Kalkınma Dergisi Tanıtım Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 15. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı'na iştirak edecek.

(Ankara/09.30)

3- TÜİK, 2021 yılı araştırma geliştirme faaliyetleri araştırması sonuçlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağındaki patlamaya ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Bartın)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Resim ve Heykel Müzesi'nde "Genç Ses Türk Müziği Ses Yarışması Finali"ne katılacak.

(Ankara/20.00)

SPOR

1- Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu, Silahtaroğlu Vanspor FK-23 Elazığ FK, Weecoins Kırklarelispor-52 Orduspor FK, Bucaspor 1928-Artvin Hopaspor, Altınordu-Bitexen Sapanca Gençlikspor, Göztepe-Karbel Karaköprü Belediyespor, Etimesgut Belediyespor-68 Aksaray Belediyespor, Ankara Keçiörengücü-Diyarbekirspor, Baynet İnşaat Balıkesirspor-Yeşilyurt DÇ Ofspor, Şanlıurfaspor-Karaman FK, Uşakspor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler, Eşin Group Nazilli Belediyespor-Arnavutköy Belediyespor, Adanaspor-Orduspor 1967, Altaş Denizlispor-Ayvalıkgücü Belediyespor, Çorum FK-Esenler Erokspor, Kırşehir Futbol-İskenderunspor, Anagold 24Erzincanspor-Belediye Kütahyaspor, Boluspor-Fethiyespor, Yılport Samsunspor-Muş 1984 Muşspor, Atakaş Hatayspor-Düzce Cam Düzcespor, Galatasaray-GMG Kastamonuspor maçlarıyla sürecek.

(Van/Kırklareli/13.00/İzmir/14.00/14.00/14.00/Ankara/14.00/14.00/Balıkesir/Şanlıurfa/Uşak/Aydın/Adana/Denizli/Çorum/Kırşehir/Erzincan/14.00/Bolu/15.00/Samsun/17.00/Hatay/19.00/İstanbul/21.00)

2- Basketbol ULEB Avrupa Kupası A Grubu ikinci haftasında Frutti Extra Bursaspor, İtalya'nın Joventut Badalona takımını konuk edecek.

(Bursa/20.00)

3- Basketbol Şampiyonlar Ligi E Grubu 2. haftasında Darüşşafaka, Danimarka'nın Bakken Bears takımıyla Volkswagen Arena'da karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/19.00)

4- FIBA Erkekler Avrupa Kupası B Grubu'nun ikinci haftasında Gaziantep Basketbol, Belçika'nın Telenek Giants Antwerp takımını ağırlayacak.

(Gaziantep/19.00)

5- Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 5. haftasına Anadolu Üniversitesi-Kastamonu Belediyespor maçıyla devam edilecek.

(Eskişehir/15.00)