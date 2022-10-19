Yolcu otobüsüyle kamyon çarpıştı! 2 ölü, 19 yaralı
Amasya'nın Merzifon ilçesinde yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 19 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 19 Ekim 2022 04:45
Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da Giresun yönüne giden giden 34 TN 6028 plakalı yolcu otobüsü, Kayadüzü mevkiinde 52 ACJ 308 plakalı kamyon ile çarpıştı. İlk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 19 kişi yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız