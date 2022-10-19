2023 bütçesi refahı artıracak

2023 bütçe teklifini inceldiğimizde bazı kalemler dikkatimizi çekmektedir.

1-Sağlık-696 milyar TL

2-Eğitime 649 milyar TL

3-Doğalgaz ve elektrik için 600 milyar TL

4-Yerel yönetimlere

400 milyar TL

5-Sosyal yardımlar

258 milyar TL

6-Reel sektör destekleri 145 milyar TL

7-Tarımsal üretim destekleri 142 milyar TL

Bu 7 kalem bütçenin yaklaşık %65'lik kısmını oluşturuyor. Burada direkt olarak 84 milyon vatandaşa verilen hizmet ve desteklerin oluşturduğu kalemleri görüyoruz.

REFAHI ARTIRACAK PROJELER

Tabir yerindeyse bu bütçede 84 milyon vatandaşın her birine ayrı ayrı ayrılan kaynağı görmek mümkündür.

AK Parti hükümetleri 20 yıllık süreçte ülke ekonomisinin omurgasını oluşturan yollar, köprüler, otobanlar, tüneller, havaalanları, hastaneler, sanayi siteleri, barajlar, elektrik santralleri, üniversiteler, okullar, savunma sanayii projeleri gibi yüzlerce altyapı ve üst yapı yatırımlarını tamamladıktan sonra şimdi sıra ikinci aşamada: Halkın gelirini ve refahını artırmaya yönelik projeler.

HER KESİMİN SORUNUNA ÇÖZÜM

Bir binanın yapım süreci gibi hükümetin makro yapıyı tamamlayıp yani kaba inşaatı tamamlayıp mikro işlere yani ince işçiliğe geçiş yaptığını görüyoruz. Kaba inşaatı yapmadan ince işçiliğe geçilemezdi. Altyapı üstü yapı ve lojistik yatırımları olmadan üretim, ihracat ve istihdam artışı olamazdı. Halk olarak sabır ettik şimdi meyveleri toplama zamanı.

2023 bütçesine baktığımızda toplumun tüm kesimlerinin sorunlarını çözmeye çalışan bir bütçe görüyoruz. 3600 ek gösterge, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun yürürlüğe girmesi, sağlık çalışanları için yapılan düzenlemeler, sözleşmeli işçiler ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için yapılacak düzenlemeler dahil tüm sorunların çözümü için kaynak ayrıldığını görüyoruz.

KORKU SENARYOSU YAZANLAR YANILDI

2022 bütçesinin haziranda revizesi sırasında bir süre sorun dile getirildi, bu bütçenin tutmayacağını; yok Kur Korumalı Mevduat'ın bütçeye yüzlerce milyar yük getireceği; yok elektrik ve doğal gaza ödenecek tutarlar ile 2022 bütçesinde hedeflenen 461 milyarlık açıktan çok daha büyük açıklar oluşacağını söyleyenler oldu. 2022'nin 9 aylık bütçe gerçekleşmelerine baktığımızda sadece 45 milyar TL'lik bir açık olduğunu ve yılı da hedeflenen açıktan daha düşük bir açık rakamı ile kapatabileceğimiz görünmektedir.

2023 yılı bütçesi için de 2022 bütçesi için söylenenlerin benzeri itirazları yine aynı kişiler yapmaktadırlar. 20 yıllık AK Parti hükümetleri döneminde bütçe konusunda hiçbir sorun olmadığı gibi 2023 bütçesi de rahatlıkla tutacaktır.

20 TRİLYONLUK EKONOMİYE DOĞRU

Türkiye ekonomisi 2023 yıl sonunda 20 trilyon Türk Lirası ekonomik büyüklüğe sahip 33-34 milyon insanın çalıştığı 14 milyon emeklinin olduğu çok büyük bir ekonomi olacaktır inşallah. Yeni Türkiye ekonomi modelinde daha çok üretip daha çok ihracat yapıp; istihdamı daha da artıracağız. Bu rakamlar ile ülke insanımızın refah seviyesi daha da yukarı seviyeler çıkacaktır. Türkiye büyük üstyapı, altyapı ve lojistik yatırımlarını tamamladı. Şimdi enflasyonun aşındırdığı gelir kayıplarının telafi edilmesi ve üretimdeki artış ile bireylerin refahını artırma zamanı.

Ahmet Kerem Yıldız