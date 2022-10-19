Kürşad Tüzmen: 12 yıllık parantez kapatılmalı

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın ülkeden çıkarılmasını müteakip Suriye ile atılan normalleşme adımlarının önemli isimlerinden eski Ticaret ve Gümrüklerden Sorumlu Bakan Kürşad Tüzmen gazetemize çarpıcı açıklamalarda bulundu. AK Parti hükümetlerinde üç dönem kritik bakanlık görevlerini üstlenen Kürşad Tüzmen, zorlu şartlara rağmen Şam ile ticari bağlar kurulduğunu belirterek şunları söyledi:

Suriye'deki savaşın ilk dönemlerinde fikrimizi üst makamlara açık bir biçimde bildirdik. Biz bu olayda farklı bir rol üstlenmeli ve savaşın tarafı olmamalıydık. Çünkü müsteşarlık dönemimden itibaren oldukça zorlu şartlara rağmen Şam ile ticari bağlar kurduk. Terör elebaşı Öcalan yakalandığı dönem dahi Halep'e gidip bir dizi görüşme ve ticari anlaşmalar yapmıştık.



YILMAZ BİLGEN