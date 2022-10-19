Otomobil bakım ücreti arttı, millet usta oldu



Otomobillerinin kışlık bakımlarını yaptırmayı planlayanları yüksek fatura sürprizi bekliyor. Araçların daha uzun ömürlü olması ve kışa hazırlıksız yakalanıp daha yüksek faturaların çıkmaması için vatandaşlar servislerde rutin kışlık bakımlarını yaptırmaya başladı. Ancak fiyatlar geçen yıla göre iki katına çıkmış durumda. Geçen yıl; motor, yağ ve hava filtre değişimi, antifriz dolumu ve genel ekspertiz ücretleri 1.000-1.500 lira iken, bu yıl bu rakam sanayilerde 3 bin, yetkili servislerde ise 5 bin liradan başlıyor. Yalnızca motor yağı değişimi bile 400 liradan 800 liraya çıktı.

DÖVİZ SEBEBİYLE ARTTI

Fiyatların döviz kaynaklı arttığını söyleyen Esenyurt oto sanayide dükkanı bulunan Furkan Çelik "Geçen yıl 5 litre motor yağının bize gelişi 200 liraydı, şimdi 500 liraya alıyoruz. Aynı şekilde antifriz fiyatı 100 liraydı, şimdi fiyatı 200 lira oldu. Kar marjını üstüne koyunca fiyatların yükselmesi gayet normal.

KAAN ZENGİNLİ