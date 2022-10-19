HDP'li Semra Güzel'in vekilliği düşüyor
Kılık değiştirerek, yurt dışına kaçmak isterken yakalanan ve ardından tutuklanan HDP'li Semra Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesi için süreç başlıyor. . Karma Komisyon bu hafta "devamsızlık" gündemi ile toplanacak
Kaynak : Türkiye
Eklenme : 19 Ekim 2022 08:01
TBMM Başkanlık Divanı, Güzel'in Meclis çalışmalarına özürsüz veya izinsiz olarak bir ay içinde toplam beş birleşim günü katılmadığını tespit etmişti. Başkanlık Divanı'nın bu kararı Adalet-Anayasa Karma Komisyonuna gönderildi.
Karma Komisyon'un bu hafta Güzel'in devamsızlık sebebiyle milletvekilliğinin düşürülmesi gündemi ile toplanması bekleniyor. Komisyon, milletvekilliğinin düşürülmesine yönelik raporunu daha sonra Meclis Genel Kuruluna sunacak.
Genel Kurul'da yapılacak oylama ile Güzel'in milletvekilliğinin düşürülüp düşürülmeyeceğine karar verilecek...Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız