Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis etkisini gösteriyor
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 19 Ekim 2022 09:33
Abant kavşağı, Yumrukaya, Kaynaşlı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.
Yağışın da etkili olduğu bölgede görevliler, sürücüleri sis farları açık ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıyor.
Öte yandan Bolu kent merkezinin yüksek kesimlerinde de sis etkili oluyor.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız