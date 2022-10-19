2022-Arabuluculuk Sınavı başvuruları alınmaya başlandı
ÖSYM internet sitesinde 2022-Arabuluculuk Sınavı başvurularının alınmaya başlandığını duyurdu
Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı
DUYURU
(19 Ekim 2022)
2022-Arabuluculuk Sınavı Başvurularının Alınması
2022 Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı (2022-Arabuluculuk), 04 Aralık 2022 tarihinde uygulanacaktır.
Sınava başvurular, 19 - 26 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecektir.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2022-Arabuluculuk kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar, kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemesi gerekmektedir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı
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Başvuru Kılavuzu
Aday Başvuru Formu
Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu
Başvuru Merkezleri Listesi