Dolar günü 18,59 TL'den tamamladı
Güne yatay başlamasının ardından dolar, günü 18,59 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 19 Ekim 2022 18:27
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|18,5820
|18,5830
|18,5900
|18,5910
|Avro
|18,2990
|18,3000
|18,1910
|18,1920
|Sterlin
|20,9800
|21,0850
|20,8610
|20,9660
|İsviçre Frangı
|18,6340
|18,7280
|18,4710
|18,5640
|ANKARA
|ABD Doları
|18,5520
|18,6320
|18,5600
|18,6400
|Avro
|18,2590
|18,3390
|18,1510
|18,2310
|Sterlin
|20,9200
|21,1300
|20,8010
|21,0110