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'Yalan haberlerle galeyana getirmek isteyenler bir değil, üç kere düşünecekler'

"Sahte kimlikler arasına saklanıp, hakaret ve iftira ile yürütülen karalama kampanyalarına, itibar suikastlarına yeltenenler, ülkemizi, milletimizi yalan haberlerle, çarpıtılmış bilgilerle galeyana getirmek isteyenler artık bir değil, üç kere düşünecekler"- "Bundan sonra da milletimizin haklarını korumak, mahremiyeti ve gizliliğini güvence altına almak adına her türlü adımı atmaya devam edeceğimizin bilinmesini isterim"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 19 Ekim 2022 12:10
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'Yalan haberlerle galeyana getirmek isteyenler bir değil, üç kere düşünecekler'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Dezenformasyonla mücadele düzenlemesi" olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un yürürlüğe girdiğini anımsatarak, "Sahte kimlikler arasına saklanıp, hakaret ve iftira ile yürütülen karalama kampanyalarına, itibar suikastlarına yeltenenler, ülkemizi, milletimizi yalan haberlerle, çarpıtılmış bilgilerle galeyana getirmek isteyenler artık bir değil, üç kere düşünecekler." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen, 15. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı, Bakan Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Bilgi Güvenliği Derneği Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Taha Yücel'in katılımıyla başladı.

Karaismailoğlu, burada yaptığı konuşmada, hızla ilerleyen dijital çağda, her 10 yılda büyük sıçramalar yaşandığına dikkati çekerek, metaverse ile NFT ve kripto paraların kullanılmasının da hızlandığını söyledi.

Sanal sektörün, oyunlarla birlikte savunma sektöründe de boy göstermeye başladığını ifade eden Karaismailoğlu, "Metaverse'deki bu hareketlilikle veri güvenliği daha da öne çıktı. Bunun yanında, gizlilik ve mahremiyet konusunda kaygılar başladı. Gerçek hayatta suç kabul edilen her türlü eylem, dijital dünyada pervasızca yapılmaktadır." diye konuştu.

Karaismailoğlu, sınırsızca hareket edilip, her türlü suçun rahatlıkla işlendiği sanal alemin, insan doğasındaki "aşırılıkları da körüklediğini" belirterek, bunu engelleme yönünde çalışmalarını sürdürdüklerini vurguladı.

Hukukun ve yasaların, teknolojinin gerisinde kalmaması, mağduriyetlerin oluşmaması için gereken düzenlemeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini belirten Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Yüce Meclis'imizin kabul ettiği, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile 18 Ekim'de yürürlüğe giren 'dezenformasyon yasası', hükümetimizin, halkımızın doğru ve sağlıklı bilgiye ulaşması adına attığı çok önemli bir adım oldu. Sahte kimlikler arasına saklanıp, hakaret ve iftira ile yürütülen karalama kampanyalarına, itibar suikastlarına yeltenenler, ülkemizi, milletimizi yalan haberlerle, çarpıtılmış bilgilerle galeyana getirmek isteyenler artık bir değil, üç kere düşünecekler. Bundan sonra da milletimizin haklarını korumak, mahremiyeti ve gizliliğini güvence altına almak adına her türlü adımı atmaya devam edeceğimizin bilinmesini isterim."

- "Yerli ve milli yazılım ve donanımların kullanılması önem kazandı"

Karaismailoğlu, sanal alemdeki saldırıların, gün geçtikçe sistemli bir şekilde arttığını, organize şeklide çok uluslu bir nitelik kazandığını belirterek, elektronik haberleşme şebekelerinde, yerli ve milli yazılım ve donanımların kullanılmasının son derece önem kazandığını anlattı.

Yerli ve milli hassasiyetle, ekonomik faydanın yanında halkın, hızlı, güvenli ve kapsamlı bir iletişime kavuşmasını da sağlamakta kararlı olduklarına işaret eden Karaismailoğlu, yazılım ve donanımlarda yerli ve millilik oranının artmasının aynı zamanda ülkenin bekasına ve güvenliğine yönelik potansiyel tehditlerin azaltılmasına, hatta bir noktadan sonra en aza indirilmesine imkan vereceğini vurguladı.

Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'nin 5G ve hatta 6G teknolojilerine geçiş sürecinde, yerli ve millilik oranlarına önem verdiklerine dikkati çekerek, bu hassasiyetle öznel bir sistemin kurulmasının yanı sıra siber güvenliği önceliklediklerini bildirdi.

Karaismailoğlu, 4,5G'nin ilk yatırım döneminde sektördeki yerli ve millilik oranının yüzde 1 olduğunu, bugün yüzde 33'leri geçtiğini belirterek, 5G ile ilgili çalışmaları hakkında bilgi verdi. 5G Çekirdek Şebeke, 5G Sanallaşma ve Yazılım Tanımlı Ağ ve 5G Radyo gibi projelerinin devam ettiği bilgisini paylaşan Karaismailoğlu, böylelikle sadece insanları değil, nesneleri de daha hızlı bir şekilde birbirine bağlayacaklarını söyledi.

Robotik ve otomasyon, yapay zeka, sınır bilişim, nesnelerin interneti, blok zincir, kuantum bilişim gibi alanlara yapılan yatırımların gelecek üç sene içerisinde 3 katın üzerinde artmasını beklediklerini dile getiren Karaismailoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu durum, bir yanıyla daha son derece önemli, Türkiye'nin gelecekte hangi alanlara yatırım yapması gerektiğinin ipuçlarını bize sunuyor. Böylece 5G, yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla temelli büyüme sürecinde olan ve ekonomide tarihi dönüşümü yaşayan Türkiye'nin hedeflerine çok daha hızlı şekilde ulaşmasının önemli altyapılarından birisi olacak. Ayrıca, ULAK ve eSIM aracılığı ile hayata geçirdiğimiz çalışmalarla 5G'yi yerli ve milli imkanlarla kullanan sayılı ülkeler arasına gireceğiz.

KAPAT [X]

Mobil operatörlerimizin 5G'ye hazırlık yapabilmeleri için, yerli ve yabancı üreticiler tarafından geliştirilen ürünleri mobil şebekelerinde denemeleri için birçok süreli izin verdik. İstanbul, Ankara ve İzmir dahil olmak üzere, 18 ilimizde denemelere devam ediyoruz. İstanbul Havalimanı'nı 5G'li havalimanı yaptık. Önümüzdeki günlerde bu tür kampüslerde 5G çalışmaları yapmaya devam edeceğiz. 5G alanında sağlanan her gelişme, bir üst teknoloji olan 6G'nin zeminini de oluşturuyor."

- 6G haberleşme teknolojilerinde Wi-Fi yerine, Li-Fi geliyor

Karaismailoğlu, Haziran 2022 sonu itibarıyla Türkiye'nin, toplam internet kullanıcısı sayısı açısından tüm dünya ülkeleri arasında yapılan sıralamada ilk 20'de olduğunun tespit edildiğini kaydederek, ayrıca, Avrupa ülkeleri arasında yapılan sıralamada da Almanya, İngiltere, Fransa gibi ülkelerle birlikte ilk 5 ülke içinde yer aldığını vurguladı.

Türkiye'nin haberleşme altyapısını, devlet aklı ile planladıklarını, akademik ve bilimsel zeminde değerlendirdiklerini ve kamu-özel sektör iş birlikleri ile hayata geçirdiklerini dile getiren Karaismailoğlu, 2053 yılına kadar da 198 milyar dolarlık ulaşım ve haberleşme yatırımı planladıklarını, bu yatırımın, Türkiye'nin üretimine 2 trilyon dolar, milli gelire 1 trilyon dolarlık katkı sağlayacağını aktardı.

Karaismailoğlu, Türksat 5A ve Türksat 5B'yi hizmete aldıklarını, yakın zamanda hizmete giren Türksat 5B haberleşme uydusunun, mevcut genişbant veri haberleşme kapasitesini 15 kat artıracağını belirterek, "İlk yerli ve milli haberleşme uydumuz Türksat 6A'nın entegrasyon ve testleri hızla devam ediyor. Bu uydumuzu, Cumhuriyet'imizin 100. kuruluş yıl dönümü olan 2023'te uzaya göndereceğiz." dedi.

Haberleşme uydularının sağlayacağı iletişim ortamında 6G haberleşme teknolojilerinde Wi-Fi yerine, Li-Fi, yani yüksek enerjili LED'lerle görünür ışıkla haberleşme teknolojileri kullanılacağının altını çizen Karaismailoğlu, üç boyutlu duyusal genişletilmiş gerçeklikle tanışıp, yüksek kaliteli mobil hologram ve dijital ikizlerle tanışılacağını ifade etti.

Karaismailoğlu, Bakanlığın siber güvenlik alanında politika belirleyici görevlerini yürüttüğünü ifade ederek, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesinde organize edilen Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'nin (USOM) de başarılı çalışmalara imza attığını söyledi.

Ulaşımda, iletişimde, uydu ve uzay çalışmalarıyla birlikte siber güvenlikte de Türkiye'yi dünyada etkin bir güç yapmak zorunda olduklarını vurgulayan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Bu çabalarımızla, genç ve dinamik milletimize hizmet etmenin gururunu yaşıyor, bu eserlerimizi emanet edeceğimiz gençlerimize de sonuna kadar güveniyoruz. Biz gençlerimizi, başkalarının yaptığı gibi rakam ve harflerle kategorize etmiyoruz. Göz aydınlığı olarak gördüğümüz geçlerimizi, bilgi ve iletişim tekniklerinde öncü, milli ve manevi değerlere sahip bireyler olarak yetiştiriyoruz. Biz gençlerimizi 'Teknofest gençliği' olarak tanımlıyoruz. İçinde bulunduğumuz yüzyılı 'Türkiye Yüzyılı' olarak görüyoruz."

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